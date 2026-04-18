Khách sạn xa xỉ ở Dubai đóng cửa

Theo Reuters , khách sạn sang trọng Burj Al Arab ở Dubai (UAE) sẽ tạm đóng cửa để phục vụ quá trình cải tạo kéo dài 18 tháng. Thông tin được một nhân viên khách sạn xác nhận.

Đây là lần đầu tiên khách sạn được cải tạo, kể từ khi mở cửa vào năm 1999. Quá trình tu sửa diễn ra trong bối cảnh du lịch ở UAE gần như bị đình trệ do xung đột ở Trung Đông. Các tập đoàn xa xỉ cũng cảnh báo về áp lực tài chính khi nhu cầu của du khách suy yếu. Chủ sở hữu khách sạn cho biết kiến trúc sư nội thất nổi tiếng Tristan Auer sẽ đảm trách công việc trùng tu.

"Khách sạn đang sắp xếp chỗ ở thay thế cho du khách, có thể là tận dụng các khách sạn gần đó. Thời gian đóng cửa khách sạn có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế", nhân viên của Burj Al Arab nói.

Khách sạn sang trọng Burj Al Arab ở Dubai tạm đóng cửa trong 18 tháng. Ảnh: Reuters.

Khách sạn mang tính biểu tượng xa hoa của Dubai - Burj Al Arab - bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ từ máy bay không người lái của Iran bị đánh chặn rơi trúng hồi đầu tháng 3.

Khi đó, Văn phòng truyền thông Dubai cho biết sự cố gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt tiền bên ngoài của khách sạn, không ghi nhận thiệt hại về người. Theo nhân viên, việc cải tạo đã được lên kế hoạch từ lâu, không liên quan đến đám cháy cách đây hơn một tháng.

Công trình là cơ sở lưu trú 5 sao, cao 60 tầng, nằm trên hòn đảo nhân tạo gần bãi biển Jumeirah. Khách sạn này khai trương vào tháng 12/1999, cao khoảng 321m so với mặt nước Vịnh Ả Rập, tọa lạc trên một đảo nhân tạo ngoài khơi bãi biển Jumeirah và được xem là một trong những khách sạn cao nhất thế giới.

Khách sạn mang tính biểu tượng xa hoa của Dubai - Burj Al Arab - bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi trúng. Ảnh: X.

Cũng vào thời điểm đầu tháng 3, một khách sạn 5 sao nổi tiếng khác của Dubai là Fairmont The Palm bốc cháy dữ dội khiến 4 người bị thương sau khi trúng vật thể được cho là tên lửa của Iran. Vụ việc xảy ra giữa lúc Tehran đáp trả loạt không kích của Israel và Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khu vực chưa hạ nhiệt, Dubai siết chặt quy định an toàn tại các điểm du lịch và sự kiện đông người. Đạo luật về an toàn công cộng dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6, thiết lập một khung pháp lý khắt khe nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và củng cố vị thế điểm đến an toàn nhất thế giới của Dubai.