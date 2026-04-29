Người đẹp có hoàn cảnh đặc biệt đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026: Thành thạo 2 thứ tiếng, gây chú ý với phần ứng xử đầy sắc bén

Tối ngày 28/4, đêm Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Trong đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua ba phần thi: Trình diễn Áo dài, Trang phục Dạ hội và Tài năng, qua đó thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và phong thái của người phụ nữ hiện đại.

Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc, Nguyễn Khuê Thu (đến từ Bắc Ninh) đã chính thức đăng quang ngôi vị Tân Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1m70, khả năng ngoại ngữ (thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung) cùng phong thái tự tin, tư duy sắc bén trong phần thi ứng xử.

Hoa hậu Nguyễn Khuê Thu

Tại đêm chung kết, cô nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: “Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?”.

Nguyễn Khuê Thu đã trả lời câu hỏi bằng song ngữ Việt - Anh: “Theo tôi, người phụ nữ hiện đại cần ba giá trị cốt lõi: bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương.

Bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Và trên hết, lòng yêu thương chính là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc – biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng.

Tôi tin rằng, khi một người phụ nữ cân bằng được giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình, thì đó chính là lúc họ đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững”.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp và trí tuệ, Nguyễn Khuê Thu còn có nghị lực sống đáng ngưỡng mộ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô và em trai được người thân nuôi dưỡng.

Nói thêm về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết: “Tôi muốn chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân đã luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực”.

Nguyễn Khuê Thu tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện tại, cô là phiên dịch viên tiếng Trung, doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp, là hình mẫu phụ nữ hiện đại giàu bản lĩnh và lòng nhân ái.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs Earth International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, các vị trí Á hậu đã được công bố và trao quyền tham dự các đấu trường quốc tế tương ứng:

Á hậu 1: Trịnh Thị Thu Bình – Đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026 (dự kiến tổ chức tháng 10/2026 tại Sri Lanka)

Á hậu 2: Nguyễn Thị Hồng Mến

Á hậu 3: Nguyễn Phương Thu

Á hậu 4: Kim Thị Phương Anh

Hoa hậu và các á hậu của đêm chung kết

Ngoài ra, cuộc thi còn trao các giải thưởng phụ nhằm tôn vinh những thế mạnh riêng biệt của thí sinh:

Người đẹp Tri thức (Best Intellectual): Nguyễn Khuê Thu

Người đẹp Hình thể (Best Body): Hà Nguyễn Ngọc Ánh

Người đẹp Tài năng (Best Talent): Nguyễn Thị Hồng Mến

Người đẹp Trình diễn (Best Catwalk): Nguyễn Phương Thu

Người đẹp Gương mặt khả ái (Best Face): Trịnh Thị Thu Bình

Người đẹp Truyền thông (Best Media): Bùi Lan Anh

Mrs Earth Vietnam 2026 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới: không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trái tim nhân ái. Đây cũng là cầu nối quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và giàu tình thương đến bạn bè quốc tế.