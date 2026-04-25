Hyundai Palisade giảm giá niêm yết tới 170 triệu đồng: Bản ‘base’ chỉ còn 1,299 tỷ đồng, rẻ hơn cả Santa Fe tầm trung
Giá bán được các đại lý đồng loạt điều chỉnh cho thấy Hyundai Palisade đang bước vào giai đoạn xả hàng, trong bối cảnh khả năng xuất hiện phiên bản mới ngày càng rõ ràng.
Một loạt đại lý Hyundai gần đây đã đồng loạt đăng tải thông tin về việc Hyundai Palisade được điều chỉnh giá bán niêm yết. Theo đó, phiên bản Exclusive 7 chỗ được cho là giảm từ 1,469 tỷ xuống còn 1,299 tỷ đồng, tương đương mức giảm 170 triệu đồng. Bản Exclusive 6 chỗ giảm 160 triệu đồng, từ 1,469 tỷ xuống 1,309 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Prestige 7 chỗ giảm từ 1,559 tỷ xuống 1,399 tỷ đồng, và bản Prestige 6 chỗ giảm từ 1,589 tỷ xuống còn 1,429 tỷ đồng, cùng mức giảm khoảng 160 triệu đồng.
Tuy vậy, phía TC Motor hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, đồng thời giá niêm yết của mẫu xe trên các kênh chính hãng cũng chưa ghi nhận sự thay đổi.
Như vậy, với mức giá mới này, thậm chí Palisade bản tiêu chuẩn còn rẻ hơn cả Santa Fe bản tầm trung.
Hyundai Palisade tại Việt Nam được định vị ở nhóm SUV cỡ lớn với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, hướng tới nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng cần không gian rộng rãi. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi ở cả ba hàng ghế. Khoảng sáng gầm xe ở mức 203 mm, phù hợp với điều kiện vận hành đa dạng tại Việt Nam.
Về vận hành, Palisade sử dụng động cơ diesel dung tích 2.2L, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, đi kèm tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết giúp cân bằng giữa độ êm ái và khả năng vận hành ổn định. Xe cũng được trang bị mâm 18 hoặc 20 inch tùy phiên bản, đi cùng các công nghệ an toàn và tiện nghi hướng tới trải nghiệm người dùng gia đình.
Việc giảm giá sâu ở thời điểm hiện tại được xem là động thái đáng chú ý từ phía TC Motor, đặc biệt trong bối cảnh thế hệ mới của Palisade đã được giới thiệu trên thị trường quốc tế với nhiều thay đổi về thiết kế và công nghệ. Trước đó, nhiều đại lý Hyundai trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Palisade thế hệ mới, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III năm nay.
Trước đó, Hyundai Palisade cũng từng được các đại lý áp dụng chương trình ưu đãi mạnh tay, có thời điểm lên tới khoảng 200 triệu đồng nhằm kích cầu. So với hình thức khuyến mại trước đây, việc điều chỉnh giá bán lần này nếu được áp dụng chính thức sẽ là bước đi rõ ràng hơn, đồng thời giúp mặt bằng giá của Palisade trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc SUV cỡ lớn tại Việt Nam.
