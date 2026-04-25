Cầm lái Mercedes-Benz E300 2025: Khi sedan hạng sang quay về đúng bản chất 'đi để tận hưởng'

Có một thay đổi rất rõ khi cầm lái Mercedes-Benz E300 2025 thế hệ mới: chiếc xe này không còn cố gắng chứng minh nó nhanh hay thể thao. Thay vào đó, mọi thứ được tinh chỉnh để phục vụ một mục tiêu duy nhất - khiến người ngồi trong xe cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên với một chiếc E-Class. Nhưng thực tế, trong nhiều năm qua, khi các đối thủ ngày càng thiên về cảm giác lái, E-Class đôi lúc cũng bị kéo theo xu hướng đó. Thế hệ 2025 giống như một cú “quay đầu” có chủ đích.

Trải nghiệm sau vô-lăng: nhẹ nhàng, nhưng không nhạt nhòa

Giữa tháng 4, một nhóm người chúng tôi có cơ hội trải nghiệm một cung đường tương đối "nhẹ nhàng": Cầm lái Mercedes-Benz E 300 AMG chạy quanh "đảo ngọc" Phú Quốc. Quãng đường khoảng gần 100 km không dài và "nặng" như một số hành trình trước đây của Mercedes-Benz nhưng cũng giúp chúng tôi có được ấn tượng nhất định về mẫu sedan hạng sang từ thương hiệu 140 năm tuổi.

Ấn tượng đầu tiên khi chiếc xe lăn bánh là sự “nhẹ”. Vô-lăng xoay thanh thoát, gần như không có độ nặng kiểu thể thao. Trong những con phố đông đúc của đảo ngọc, E300 AMG trở nên cực kỳ dễ điều khiển, đặc biệt khi xoay trở ở những không gian hẹp.

Nhưng sự nhẹ đó không đồng nghĩa với thiếu chính xác. Ở tốc độ cao hơn trên các đoạn đường vắng, vô-lăng siết lại vừa đủ để tạo cảm giác an tâm. Nó không mang lại sự phấn khích kiểu “gằn gừ” như BMW 5 Series, nhưng lại cho cảm giác kiểm soát rất tự nhiên – kiểu bạn không cần nghĩ quá nhiều, cứ lái và để chiếc xe làm phần còn lại.

Động cơ 2.0L tăng áp kết hợp hệ mild-hybrid 48V vận hành mượt theo cách rất “Mercedes”. Nhấn ga, xe tăng tốc đều và sạch, không có cú giật hay độ trễ đáng kể. Con số hơn 250 mã lực đủ để chiếc xe đạt 100 km/h trong hơn 6 giây, nhưng cảm giác thực tế không phải là “nhanh”, mà là “trôi”.

Đây là kiểu tăng tốc mà bạn nhận ra mình đã đi nhanh hơn dự kiến lúc nào không hay, chứ không phải kiểu dính lưng ghế.

Hệ thống treo: điểm ăn tiền của E-Class

Nếu phải chọn một yếu tố làm nên khác biệt lớn nhất của E300, đó là cách hệ thống treo xử lý mặt đường.

Trong đô thị, xe gần như “nuốt” các gờ giảm tốc và ổ gà nhỏ - vốn xuất hiện khá thường xuyên khi Phú Quốc hiện như một "công trường" khổng lồ với hàng loạt dự án đang thi công.

Không có cảm giác dội ngược lên cabin, mọi thứ được triệt tiêu một cách tinh tế. Khi ra đường trường, sự êm ái này chuyển thành độ ổn định. Xe bám đường chắc, thân xe ít dao động, mang lại cảm giác thư thái ngay cả khi chạy ở tốc độ cao.

Điều đáng nói là sự êm ái này không khiến xe trở nên lỏng lẻo. Khi vào cua, thân xe vẫn giữ được độ kiểm soát tốt, chỉ là không mang lại cảm giác “thể thao hóa” như một số đối thủ.

Cabin: nơi bạn thực sự muốn ngồi lâu hơn

Bước vào bên trong Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới, cảm giác rất giống với những chiếc xe điện cao cấp. Toàn bộ táp-lô gần như là màn hình, với hệ thống MBUX Superscreen trải dài.

Nhưng điều đáng nói không phải là kích thước, mà là cách nó hoạt động trong thực tế. Giao diện phản hồi nhanh, các thao tác quen thuộc như điều chỉnh điều hòa, media hay dẫn đường đều dễ tiếp cận. Không có cảm giác “công nghệ vì công nghệ” – thứ mà nhiều mẫu xe hiện nay đang mắc phải.

Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống tiện ích số Digital Extras﻿ được đưa lên các dòng xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. Ngoài những tính năng cơ bản như Digital Key, theo dõi trạng thái xe, khóa/mở cửa từ xa, đóng và mở kính / cửa sổ trời từ xa, giám sát thiết lập theo dõi xe trong bán kính nhất định, xác định vị trí xe, quản lý bảo dưỡng, Digital Extras còn hỗ trợ chủ xe liên lạc với trung tâm hỗ trợ khách hàng bằng giọng nói thông qua nút bấm trên trần xe và gọi cấp cứu khẩn cấp khi xe xảy ra sự cố.

Hệ thống âm thanh, cách cách âm và chất liệu nội thất kết hợp lại tạo ra một không gian rất tĩnh. Khi đóng cửa lại, thế giới bên ngoài gần như bị tách biệt. Đây là kiểu cabin khiến bạn muốn bật nhạc nhẹ, thả lỏng và đơn giản là tận hưởng hành trình.

E 300 AMG không dành cho người thích cảm giác lái

Nếu có một điều khiến E300 gây tranh cãi, đó chính là việc nó tương đối "hiền". Người thích lái xe sẽ nhận ra ngay: vô-lăng thiếu phản hồi kiểu thể thao, chân ga không tạo cảm giác kích thích, và toàn bộ trải nghiệm được làm mượt đến mức gần như loại bỏ mọi yếu tố “cảm xúc” khi lái.

E300 AMG (phải) độ dáng với "đàn em" C300 AMG.

So với BMW 5 Series, E300 rõ ràng kém hấp dẫn hơn ở khía cạnh này. Ngay cả khi cầm lái "đàn em" C300, bạn cũng thấy ngay được điểm khác biệt khi chiếc sedan dòng C tỏ ra lanh lẹ hơn và phấn khích hơn trong từng nước ga.

Nhưng có lẽ, đây không phải là điểm trừ – mà là lựa chọn có chủ đích.

Một chiếc xe dành cho sự thư giãn, không phải để “chứng tỏ”

Điểm thú vị của Mercedes-Benz E300 2025 nằm ở chỗ nó không cố gắng làm hài lòng tất cả.

Chiếc xe này không hướng đến người thích cầm lái “cho vui”. Nó hướng đến những người coi việc lái xe là một phần của cuộc sống hàng ngày – và muốn phần đó diễn ra một cách nhẹ nhàng, ít căng thẳng nhất có thể.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều mẫu xe cố gắng trở nên “đa năng” hoặc “thể thao hóa”, E300 lại đi theo hướng ngược lại: tập trung vào trải nghiệm cốt lõi của một sedan hạng sang.

Và chính sự tập trung đó khiến nó trở nên khác biệt.