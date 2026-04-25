'Đất vàng' của xe Nhật, Hàn giờ thành 'sân sau' doanh số cho hãng xe của ông Phạm Nhật Vượng

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, tổng doanh số toàn thị trường đạt 162.003 xe trong quý I, tăng 37,28% so với cùng kỳ 2025.

Trong bức tranh chung đó, nhóm xe đô thị cỡ nhỏ (A-SUV, B-SUV, mini SUV và hatchback hạng A) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Sau quý I/2026, doanh số cộng dồn của nhóm này đạt 45.378 xe, về thị phần có sự phân hóa rõ rệt.

VinFast dẫn đầu với 56,28% thị phần. Ba mẫu xe VinFast VF 3, VinFast VF 5 và VinFast VF 6, đạt tổng cộng 25.719 xe trong quý I, mức cao nhất toàn phân khúc và tạo khoảng cách đáng kể so với phần còn lại.

Để so sánh, tổng lượng xe bán ra của các hãng xe Nhật – Hàn phía sau cộng lại chỉ khoảng hơn 19.000 xe, tương đương gần 3/4 kết quả của riêng VinFast.

VinFast bán xe gầm cao đô thị cỡ nhỏ, các hãng Nhật - Hàn đuổi theo không kịp.

Toyota xếp thứ hai với 6.351 xe, tương ứng 14% thị phần. Bộ ba Toyota Raize, Toyota Yaris Cross và Toyota Corolla Cross cũng giúp hãng duy trì độ phủ rộng, trong đó Yaris Cross là mẫu có doanh số cao nhất, vượt cả Toyota Vios trong danh mục.

Kia đứng thứ ba với 4.548 xe, chiếm 10% thị phần, doanh số đến từ Kia Seltos và Kia Sonet. So với giai đoạn trước, sức cạnh tranh của hai mẫu xe này đã giảm, nhưng vẫn đủ giữ Kia trong nhóm dẫn đầu.

Ở nhóm tiếp theo, Hyundai đứng thứ 4 với hơn 8,68% thị phần, chủ yếu nhờ Hyundai Creta, và Hyundai i10 trong khi Hyundai Venue có doanh số thấp. Mitsubishi đứng thứ 5, mẫu xe Xforce đạt doanh số tổng 3.261 trong cả quý, nắm giữ 7,19% thị phần.

Nhóm cuối dùng trên bảng xếp hạng, Honda xếp thứ 6 với HR-V đạt doanh số 1.174 xe trong quý 1, giữ thị phần 2,59%. Mazda "đội sổ" bởi sự hiện diện hạn chế của Mazda CX-3 và Mazda CX-30. Hai mẫu xe này chỉ đạt tổng doanh số 565 xe, tương đương 1,25% thị phần.

So với cùng kỳ 2025, phần lớn doanh số các xe trong nhóm dẫn đầu đều tăng trưởng. Riêng VF 5 giảm nhẹ, nguyên nhân là do một phần doanh số xe dịch vụ chuyển sang dòng MPV Limo Green.

Xét theo doanh số từng mẫu xe, khoảng cách giữa top 3 với phần còn lại vẫn là rất lớn.

Nhìn chung, xét theo doanh số từng xe, các mẫu ô tô điện của nhà VinFast chiếm lĩnh 3 vị trí dẫn đầu trong quý, lần lượt là VF3 (10.118 xe), VF5 (8.672 xe) và VF6 (6.679 xe).

Xét theo từng phân khúc, dòng B-SUV tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm xe đô thị cỡ nhỏ. Trong đó, VF 6 dẫn đầu ở mảng xe điện, còn Yaris Cross giữ vị trí cao nhất ở nhóm xe động cơ đốt trong (4.166 xe).

Đến thời điểm hiện tại, việc VinFast tiếp tục nắm thị phần lớn ở nhiều phân khúc không còn là điều bất ngờ. Hãng xe điện Việt đã tạo nền tảng từ năm 2025 và vẫn giữ được vị thế này khá ổn định trong quý I/2026.

Lợi thế đó đến từ một hệ thống vận hành đã đi vào “guồng”, đó là: giá bán dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp và mạng lưới trạm sạc đủ rộng để đáp ứng nhu cầu thực tế. Do vậy, khi các điều kiện này được duy trì liên tục, cạnh tranh không còn nằm ở từng mẫu xe riêng lẻ mà chuyển sang năng lực khai thác thị trường ở quy mô lớn.

Trong ngắn hạn, ưu thế này của VinFast nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giữ trong năm 2026. Việc miễn phí sạc đi kèm với hạ tầng mở rộng giúp giảm đáng kể rào cản sử dụng, đặc biệt với nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Nếu đề xuất kéo dài chính sách miễn lệ phí trước bạ đến năm 2030 được thông qua, chi phí lăn bánh cũng sẽ tiếp tục tạo chênh lệch rõ so với xe xăng cùng tầm giá.

Ở phía người dùng, thay đổi đáng chú ý nhất không nằm ở yếu tố bảo vệ môi trường, mà ở bài toán chi phí vận hành. Với nhóm chạy dịch vụ hoặc di chuyển tần suất cao, nhiên liệu và bảo dưỡng đang trở thành tiêu chí chính, thay cho thương hiệu hay kiểu dáng như trước.

Dù vậy, dư địa tăng trưởng cũng không hoàn toàn một chiều. Khi thị phần xe điện mở rộng, áp lực sẽ dồn vào chất lượng dịch vụ, tốc độ phát triển hạ tầng và phản ứng từ các hãng xe xăng đang điều chỉnh chiến lược. Phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ vì thế nhiều khả năng sẽ trở thành điểm cạnh tranh rõ nét trong phần còn lại của năm 2026, thay vì diễn biến một chiều như giai đoạn trước.