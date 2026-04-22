Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: 'VinFast không bao giờ quay trở lại làm xe xăng'

Đây là thông tin được ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup nói tại đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức tại Hà Nội sáng 22/4.

Ngay đầu phần thảo luận, đại hội đã "nóng" lên với loạt vấn đề như điểm hòa vốn VinFast, kế hoạch phát triển VinFast, giá cổ phiếu VIC, vai trò của Xanh SM trong hệ sinh thái tập đoàn....

Trả lời câu hỏi về việc liệu Vinfast có quay trở kế hoạch sản xuất xe hybid không, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tái khẳng định định hướng phát triển của VinFast sẽ tiếp tục tập trung vào xe điện, bất chấp xu hướng một số thị trường quay lại với dòng xe hybrid.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên công ty ngày 22/4/2026

Theo ông, VinFast định vị là "hãng xe sinh thái, xe điện" và sẽ duy trì hướng đi này trong dài hạn, thay vì quay trở lại với động cơ đốt trong. Doanh nghiệp có thể nghiên cứu thêm các giải pháp công nghệ nhằm khắc phục những hạn chế hiện hữu của xe điện, như kéo dài quãng đường di chuyển hoặc xử lý các tình huống người dùng hết pin, thiếu trạm sạc.

Ông Vượng cho biết VinFast đang xem xét các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo trải nghiệm sử dụng liên tục cho khách hàng, đặc biệt trong những trường hợp phát sinh như quên sạc pin hoặc di chuyển tại khu vực chưa có hạ tầng sạc phù hợp. Tuy nhiên, doanh nghiệp không lựa chọn phương án quay lại mô hình xe sử dụng động cơ xăng truyền động trực tiếp.

"Không bao giờ quay trở lại xe xăng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh đây là định hướng nhất quán của VinFast.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu có dấu hiệu điều chỉnh, khi một số hãng xe gia tăng phát triển các dòng hybrid nhằm cân bằng giữa hiệu suất vận hành và hạ tầng. Dù vậy, Vingroup cho thấy lựa chọn tiếp tục đặt trọng tâm vào xe điện, với kỳ vọng các cải tiến công nghệ và hệ sinh thái sẽ giúp giải quyết các rào cản hiện tại của thị trường.

Năm nay, VinFast đặt kế hoạch bàn giao khoảng 300.000 ôtô điện trong năm nay, tăng 52% so với năm 2025. Sản lượng xe máy điện dự kiến đạt khoảng 1 triệu chiếc, tương đương mức tăng ít nhất 2,5 lần so với năm trước.