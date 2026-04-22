Porsche Cayenne điện sắp về Việt Nam: Giá từ 4,72 tỷ đồng, mạnh hơn nhiều siêu xe, đầy pin đủ chạy Hà Nội - Huế

Dòng xe Porsche Cayenne thuần điện hiện đã chính thức nhận đặt hàng tại Việt Nam. Những mẫu xe đầu tiên dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng từ cuối năm 2026. Giá bán khởi điểm của xe từ 4,72 tỷ đồng.

Phiên bản Giá bán tiêu chuẩn (VNĐ) Cayenne thuần điện 4.720.000.000 Cayenne S thuần điện 4.930.000.000 Cayenne Turbo thuần điện 6.320.000.000





Porsche Cayenne bản điện sẽ bán song song bản xăng. Ảnh: Porsche

Cayenne thuần điện sở hữu chiều dài 4.985 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.674 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.023 mm, tăng gần 13 cm so với bản động cơ đốt trong, giúp mở rộng không gian để chân cho hàng ghế sau.

Ngoại thất xe đạt hệ số cản gió Cd ở mức 0,25 nhờ hệ thống khí động học chủ động (PAA) bao gồm cánh gió phía trước điều chỉnh được, cánh gió mui thích ứng và cánh khí động học hoàn toàn mới phía sau trên bản Turbo.

Thiết kế xe mang tính khí động học cao. Ảnh: Porsche

Các chi tiết nhận diện Cayenne điện bao gồm nắp ca-pô hạ thấp, cụm đèn LED Matrix gần giống trên Macan điện, cửa không viền, gầm xe gần như kín hoàn toàn và dải đèn hậu 3D với logo Porsche phát sáng. Phiên bản Turbo sử dụng các chi tiết tương phản màu Turbonite độc quyền trên huy hiệu, mâm xe và viền cửa sổ. Người mua có thể tùy chọn thêm gói trang bị Off-Road để tăng cường góc tiếp cận và độ bền khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Cayenne điện giống một bản phóng to từ Macan điện. Ảnh: Porsche

Không gian nội thất được nâng cấp với trải nghiệm tập trung vào người lái Porsche Driver Experience. Hệ thống màn hình bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 14,25 inch và màn hình dải Flow Display sử dụng công nghệ OLED kết nối liền mạch bảng điều khiển trung tâm, cùng màn hình tùy chọn cho hành khách phía trước rộng 14,9 inch. Màn hình HUD tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường AR tái hiện hình ảnh tương đương màn hình 87 inch tại vị trí cách đầu xe 10 mét.

Tiện nghi bên trong còn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh tích hợp công nghệ kiểm soát ánh sáng biến thiên, hệ thống sưởi bề mặt tại bệ tì tay và tấm ốp cửa, cùng dải đèn giao tiếp hiển thị trực quan trạng thái xe. Khoang hành lý sau có thể mở rộng từ 781 đến 1.588 lít, đi kèm ngăn chứa đồ phía trước 90 lít.

Táp lô nổi bật với nhiều màn hình. Ảnh: Porsche

Tại thị trường Việt Nam, các phiên bản được trang bị sẵn gói kích hoạt thể thao Sport Chrono, hệ thống hỗ trợ giữ và chuyển làn, ghế trước chỉnh điện 14 hướng và hệ thống âm thanh vòm BOSE®. Riêng phiên bản Cayenne Turbo sở hữu các nâng cấp vượt trội gồm màn hình HUD tích hợp thực tế ảo tăng cường AR, hệ thống âm thanh vòm Burmester, đèn LED Matrix HD thông minh và ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng.

Cayenne điện cho Việt Nam có nhiều trang bị tiêu chuẩn cao cấp. Ảnh: Porsche

Cả ba phiên bản đều trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh và Hệ thống Quản lý Lực kéo Điện tử (ePTM). Phiên bản Cayenne Turbo đạt công suất 850 kW (1.156 PS), mô-men xoắn 1.500 Nm khi dùng Launch Control, tăng tốc 0–100 km/giờ trong 2,5 giây và tốc độ tối đa 260 km/giờ, mạnh hơn rất nhiều mẫu siêu xe thuần xăng. Cayenne S có công suất 490 kW (666 PS), tăng tốc trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250 km/giờ. Phiên bản tiêu chuẩn đạt công suất 325 kW (442 PS), mô-men xoắn 835 Nm, tăng tốc trong 4,8 giây và tốc độ tối đa 230 km/giờ.

Chức năng Push-to-Pass cho phép kích hoạt tức thì thêm 130 kW trên bản Turbo và 90 kW trên bản S trong vòng 10 giây.

Khối pin điện áp cao 113 kWh cho phạm vi di chuyển từ 623 km đến 653 km tùy phiên bản (WLTP), tức tương đương quãng đường Hà Nội - Huế. Nhờ kiến trúc 800V, xe hỗ trợ công suất sạc nhanh DC lên đến 400 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% dưới 16 phút và sạc đủ năng lượng cho quãng đường 325 km trong 10 phút.

Tầm vận hành của xe khá lớn so với sức mạnh. Ảnh: Porsche

Về khung gầm, Hệ thống Treo khí nén Chủ Động (PASM) là tiêu chuẩn. Các bản Turbo và S tích hợp thêm Hệ thống Điều phối Lực kéo Vector Cao cấp (PTV Plus). Khách hàng có thể tùy chọn hệ thống đánh lái trục sau tối đa 5 độ và Hệ thống Kiểm soát Khung gầm Chủ động Toàn thời gian Porsche Active Ride để ổn định thân xe.

Tại Việt Nam, chủ xe điện Porsche được hưởng đặc quyền Porsche Platinum với khuyến mãi 50% giá cước sạc trong 3 năm tại các trạm sạc nhanh DC liên kết giữa Porsche và Charge+, bên cạnh dịch vụ sạc miễn phí tại các Trung tâm Porsche.