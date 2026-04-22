Tổng thống Mỹ Donald Trump làm một việc, giá dầu thế giới đang tăng lập tức quay đầu giảm

Giá dầu thế giới vừa ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ vào phiên giao dịch thứ 4, sau giai đoạn tăng mạnh.

Cụ thể, theo ghi nhận vào thời điểm 9h sáng thứ 4 (theo giờ Việt Nam) giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 21 cent, tương đương 0,22%, xuống mức 98,26 đô la một thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 38 cent, tương đương 0,42%, hiện đứng ở mức 89,29 đô la một thùng.

Trước đó trong phiên giao dịch tại châu Á, cả hai loại dầu chuẩn này đã có lúc tăng khoảng 1 đô la trước khi quay đầu giảm điểm. Sự biến động giá dầu này diễn ra sau khi các hợp đồng dầu thô đã tăng tới 3% vào ngày thứ 3.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh giá dầu là quyết định gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái được công bố chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn cũ hết hạn. Mỹ kỳ vọng việc duy trì trạng thái ngừng bắn sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục diễn ra.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là một quyết định đơn phương từ phía Washington. Hiện nay, cả Iran và Israel đều chưa có phản hồi chính thức về việc chấp thuận gia hạn thỏa thuận vốn đã kéo dài được 2 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran khiến giá dầu quay đầu giãm.

Mặc dù có tín hiệu ngoại giao, căng thẳng quân sự vẫn duy trì ở mức cao tại các khu vực trọng yếu. Hải quân Mỹ tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran.

Phía Iran kiên quyết coi hành động này là một sự gây chiến. Hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran không có nhu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn và cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực để phá vỡ vòng vây hải quân.

Tại khu vực eo biển Hormuz, hoạt động vận tải đường thủy vẫn đang trong tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Dữ liệu vận tải biển xác nhận chỉ có 3 con tàu đi qua tuyến đường này trong vòng 24 giờ qua.

Tình hình địa chính trị tại các khu vực khác cũng đang ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quân đội Israel báo cáo về các vụ tấn công bằng rocket từ phía Hezbollah tại miền nam Lebanon. Tại châu Âu, Nga dự kiến sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba từ ngày 1/5.

Trong khi đó, báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ để xác định xu hướng tiếp theo của thị trường.