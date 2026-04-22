Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm một việc, giá dầu thế giới đang tăng lập tức quay đầu giảm

Đức Minh | 22-04-2026 - 10:35 AM | Thị trường

Giá dầu thô giảm nhẹ sau khi Mỹ đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giúp xoa dịu tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm một việc, giá dầu thế giới đang tăng lập tức quay đầu giảm - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới vừa ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ vào phiên giao dịch thứ 4, sau giai đoạn tăng mạnh.

Cụ thể, theo ghi nhận vào thời điểm 9h sáng thứ 4 (theo giờ Việt Nam) giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 21 cent, tương đương 0,22%, xuống mức 98,26 đô la một thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 38 cent, tương đương 0,42%, hiện đứng ở mức 89,29 đô la một thùng.

Trước đó trong phiên giao dịch tại châu Á, cả hai loại dầu chuẩn này đã có lúc tăng khoảng 1 đô la trước khi quay đầu giảm điểm. Sự biến động giá dầu này diễn ra sau khi các hợp đồng dầu thô đã tăng tới 3% vào ngày thứ 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm một việc, giá dầu thế giới đang tăng lập tức quay đầu giảm - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm một việc, giá dầu thế giới đang tăng lập tức quay đầu giảm - Ảnh 3.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh giá dầu là quyết định gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái được công bố chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn cũ hết hạn. Mỹ kỳ vọng việc duy trì trạng thái ngừng bắn sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục diễn ra.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là một quyết định đơn phương từ phía Washington. Hiện nay, cả Iran và Israel đều chưa có phản hồi chính thức về việc chấp thuận gia hạn thỏa thuận vốn đã kéo dài được 2 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm một việc, giá dầu thế giới đang tăng lập tức quay đầu giảm - Ảnh 4.

Mặc dù có tín hiệu ngoại giao, căng thẳng quân sự vẫn duy trì ở mức cao tại các khu vực trọng yếu. Hải quân Mỹ tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran.

Phía Iran kiên quyết coi hành động này là một sự gây chiến. Hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran không có nhu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn và cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực để phá vỡ vòng vây hải quân.

Tại khu vực eo biển Hormuz, hoạt động vận tải đường thủy vẫn đang trong tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Dữ liệu vận tải biển xác nhận chỉ có 3 con tàu đi qua tuyến đường này trong vòng 24 giờ qua.

Tình hình địa chính trị tại các khu vực khác cũng đang ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quân đội Israel báo cáo về các vụ tấn công bằng rocket từ phía Hezbollah tại miền nam Lebanon. Tại châu Âu, Nga dự kiến sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba từ ngày 1/5.

Trong khi đó, báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ để xác định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên