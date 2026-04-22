Hiệu bánh nổi tiếng phá sản sau cú 'bóc phốt' của nhóm admin 'Hải Phòng - Hôm nay ăn gì'

“Em buồn lắm, đang là ông chủ giờ em phải đi làm đầu bếp cho một nhà hàng khác. Em phải giấu gia đình, bạn bè để đi làm đầu bếp, làm thuê cho người ta. Em không gây thù oán gì với họ sao họ lại đối xử với em như vậy”.

Đó là chia sẻ đầy bức xúc của anh Nguyễn Đức Mạnh - chủ thương hiệu bánh hamburger bị nhóm quản trị một số trang mạng xã hội nổi tiếng tại Hải Phòng "bóc phốt" nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan vụ việc, hai đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, Lâm và Tài quản lý, vận hành nhiều trang, hội nhóm như: Beat Hải Phòng , Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng - Hôm nay ăn gì?, Hải Phòng Xịn, Hải Phòng xịn của tôi, Beat Thủy Nguyên.

Nhóm này sử dụng các tài khoản ảo để đăng tải thông tin sai sự thật, “bóc phốt” hoạt động kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp, nhà hàng, từ đó gây áp lực buộc nạn nhân phải ký hợp đồng truyền thông, bảo trợ truyền thông nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến nhiều cá nhân, doanh nghiệp khốn đốn.

Tạo nick ảo đánh sập thương hiệu

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Đức Mạnh (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, trong thời gian du học, anh học được kỹ thuật, bí quyết làm bánh hamburger ở nước sở tại. Sau đó, anh trở về quê hương để lập nghiệp, mở cửa hàng kinh doanh bánh.

Lúc đầu, anh Mạnh mở cửa hàng ở phố Chùa Hàng, rồi phố Hàng Kênh, thương hiệu bánh Hamburger Sion Nguyễn của Mạnh dần hấp dẫn và thu hút được khách hàng tin dùng. Do lượng khách hàng ngày càng tăng, tháng 6/2025, anh Mạnh chuyển lên mở cửa hàng kinh doanh tại căn nhà mặt phố 243 Lê Lợi 3 tầng, rộng 120m².

Khoảng tháng 9/2025, nhóm admin do Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài cầm đầu, lập một nick Facebook tên "Thanh" đăng lên group “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì?” tố đồ ăn không ngon, sử dụng đồ đông lạnh, ăn rất dở, tồi tệ...

"Góc cảnh báo!!! Quán hamburger ở Lê Lợi, Hải Phòng được seeding trên TikTok ăn dở của dở luôn nhé mọi người. Thịt thì khô toàn mùi tủ lạnh, mì ý thì có sợi sượng nguyên, khoai tây như được chiên đi chiên lại nhiều lần...", nội dung bài đăng.

“Nói chung toàn những từ ngữ nặng nề khiến khách hàng đọc được người ta cảm thấy sợ và không dám đến ăn những đồ đó nữa.

Trong khi cửa hàng của em không phải là cửa hàng mới, em đã xây dựng thương hiệu được hơn 7 năm nay rồi, và là một trong những quán chuyên về hamburger tại Hải Phòng. Quán được đài truyền hình về làm phóng sự, được rất nhiều khách hàng vào review và em cũng đã bán rất nhiều năm trước như thế mà không bị vấn đề gì cả”, anh Mạnh chia sẻ.

Chỉ sau một tuần kể từ khi tài khoản ảo tên "Thanh" đăng bài, hiệu ứng đám đông đã lan rộng, kêu gọi tẩy chay quán của anh Mạnh. Ngay cả những người chưa từng đến hay sử dụng dịch vụ cũng tham gia bình luận, chỉ trích với nhiều nội dung tiêu cực.

“Khách quen, thân thiết phải đeo khẩu trang kín mít để vào mua bánh mang về nhà ăn chứ không dám ngồi ăn ở quán. Em rất buồn, thời gian đó em suy sụp, khủng hoảng tinh thần. Em phải uống rất nhiều thuốc an thần vì em mất ngủ triền miên", Mạnh buồn bã chia sẻ.

Nhớ lại thời điểm bài viết “bóc phốt” thương hiệu của mình xuất hiện trên mạng xã hội, anh Mạnh cho biết khi đó bản thân run rẩy, hoảng sợ.

“Vì em biết rằng bài viết đã đăng rồi, chúng sẽ tiếp tục tạo các nick ảo vào bình luận chửi bới để những người khác cùng vào chửi em. Họ chỉ cần tạo ra 10 – 20 nick ảo rồi vào chửi bới là sẽ dẫn dắt dư luận hùa theo vào lăng mạ mà không cần xác minh đúng sai.

Sau 2 tuần, khi lượng khách không còn đến với quán nữa, em thực sự gục ngã luôn. Sau bao năm cố gắng, cuối cùng chỉ vì một bài đăng mà sập, khiến những người làm cùng cửa hàng với em mất việc, rồi thương hiệu của em mất trắng, với bao mồ hôi, công sức, tiền của...” , anh Mạnh nói trong bất lực.

Thủ đoạn tống tiền núp bóng 'hợp đồng truyền thông'

Theo anh Mạnh, sau 3 ngày bài đăng xuất hiện, anh bị khóa bình luận trên nhóm “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì?”, không thể lên tiếng đính chính khi dư luận đang dâng cao. Anh buộc phải tìm cách liên hệ với các “chân rết” của Lâm và Tài nhưng họ đều tỏ ra không hay biết.

Trong tình thế cấp bách, anh phải thương lượng với nhóm này để xử lý khủng hoảng truyền thông, đồng thời chấp nhận mua gói dịch vụ nhằm được mở lại bình luận để phản hồi khách hàng và đăng 5 bài trên fanpage “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì?”.

Để cứu lấy thương hiệu, anh mạnh phải chi tiền để nhóm admin cho đăng thông tin xin lỗi khách hàng.

Sau đó chúng đưa cho anh Mạnh một bảng giá với các mức phí khác nhau để “xử lý khủng hoảng truyền thông”. Tùy theo tính chất, mức độ nặng nhẹ của vụ việc mà anh Mạnh phải chi một khoản tiền phù hợp để gỡ bài đăng và được đăng các tin tích cực về quán.

“Chúng có bảng giá từ 10 – 60 triệu đồng tùy theo mức độ nặng hay nhẹ, nhóm “chân rết” sẽ báo về cho Tài, Lâm, rồi 2 chủ nhóm này sẽ xem xét và báo lại cho “chân rết” để chúng báo lại cho em. Từ đó, em muốn ‘chữa cháy’, cứu lấy thương hiệu của mình thì phải đồng ý với các mức phí bọn chúng đưa ra”, Mạnh nhớ lại.

Bước đầu, anh Mạnh phải chi 10 triệu đồng cho nhóm “chân rết” để chúng xóa bài đã đăng và mở khóa cho anh Mạnh phản hồi lại những thông tin khách hàng ảo phản ánh về dịch vụ và chất lượng sản phẩm của cửa hàng.

Bên cạnh đó, chúng cho anh Mạnh đăng một số bài quảng bá cũng như giải thích lại sự việc không đúng về dịch vụ và chất lượng sản phẩm của cửa hàng.

Đồng thời, anh Mạnh phải tự đưa ra các chương trình khuyến mại, tặng 250 chiếc bánh miễn phí cho khách hàng để lấy lại uy tín và chất lượng sản phẩm. Riêng việc này, anh Mạnh lại tiếp tục chi cho chúng gần 10 triệu nữa để được 5 tin bài trên group “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì?”.

Tuy nhiên, sau các động thái trên, lượng khách vẫn không phục hồi mà tiếp tục sụt giảm mạnh. Anh Mạnh phải tiếp tục thỏa thuận miệng, chi 10 triệu đồng để nhóm “chân rết” đến quán quay review và đăng tải trên trang nhằm kéo khách trở lại, nhưng không mang lại hiệu quả.

“Có lẽ em là người bị tổn hại nặng nhất trong số các bị hại của nhóm quản trị mạng này. Cuối cùng sau 2 tháng bị bọn chúng tấn công, bao nhiêu tiền bạc, tâm huyết của em đầu tư vào cửa hàng đều mất hết. Em phải đóng cửa, thiệt hại hơn 700 triệu đồng, 10 nhân viên bị mất việc làm” , Mạnh buồn bã nói.

Theo anh Nguyễn Đức Mạnh, sau khi Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài bị bắt, anh đã chủ động đến cơ quan điều tra trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Đồng thời, anh đang tiếp tục thống kê, thu thập các thiệt hại để làm căn cứ yêu cầu bồi thường.