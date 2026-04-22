Sạc 3 phút chạy cả ngày: Siêu pin mới vượt mặt BYD, xe xăng gặp thách thức lớn

Tại sự kiện Tech Day, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) chính thức giới thiệu pin LFP Shenxing thế hệ 3 - được xem là bước nhảy vọt lớn nhất của hãng trong vài năm gần đây.

Theo công bố, pin có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 3 phút 44 giây, và đạt 98% sau 6 phút 27 giây. Đáng chú ý, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt -30°C, pin vẫn có thể đạt 98% chỉ sau 9 phút, điều trước đây gần như không thể với xe điện.

Những con số này giúp CATL vượt qua đối thủ lớn nhất là BYD. Trước đó, Blade Battery 2.0 của BYD cần khoảng 5 phút để sạc từ 10% lên 70% và 9 phút để đạt 97%. Khoảng cách chỉ vài phút nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn khi đặt trong bối cảnh người dùng luôn so sánh với việc đổ xăng truyền thống chỉ mất vài phút.

Bí quyết công nghệ: điện trở siêu thấp, kiểm soát nhiệt và sạc trong giá lạnh

Đằng sau tốc độ sạc ấn tượng là hàng loạt cải tiến về kỹ thuật. Shenxing Gen 3 sở hữu điện trở nội chỉ 0,25 milliohm, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình ngành. Đây là yếu tố then chốt giúp dòng điện truyền nhanh hơn mà không gây quá nhiệt.

Song song, CATL áp dụng công nghệ làm mát mới giúp tăng hiệu quả tản nhiệt thêm 20%, kết hợp hệ thống đo nhiệt đa điểm để giám sát từng cell pin theo thời gian thực. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sạc siêu nhanh luôn đi kèm rủi ro về nhiệt.

Một điểm đột phá khác là công nghệ tự làm nóng bằng xung, cho phép pin nhanh chóng đạt nhiệt độ tối ưu ngay cả trong môi trường lạnh sâu. Thay vì phụ thuộc vào hệ thống sưởi truyền thống vốn chậm và tốn năng lượng, giải pháp này giúp duy trì tốc độ sạc cao mà không cần hạ tầng đặc biệt.

Ngoài ra, CATL cho biết sau 1.000 chu kỳ sạc nhanh, pin vẫn giữ trên 90% dung lượng. Nếu được kiểm chứng thực tế, đây sẽ là yếu tố giúp xóa bỏ lo ngại lớn nhất của người dùng về việc sạc nhanh làm giảm tuổi thọ pin.

Cuộc đua CATL - BYD và áp lực ngày càng lớn lên xe xăng

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, CATL đang xây dựng lợi thế ở cả hệ sinh thái. Hãng đã bắt đầu tích hợp sạc siêu nhanh Shenxing vào các trạm đổi pin, cho phép người dùng linh hoạt giữa việc sạc trong vài phút hoặc đổi pin gần như tức thì.

Cách tiếp cận này giúp giải quyết đồng thời hai bài toán lớn nhất của xe điện: thời gian nạp năng lượng và tính tiện lợi khi sử dụng đường dài.

Trong khi đó, BYD vẫn chủ yếu dựa vào giải pháp sạc nhanh thông qua hệ thống pin lưu trữ. Sự khác biệt về hướng đi có thể khiến cuộc cạnh tranh giữa hai hãng ngày càng rõ rệt trong thời gian tới.

Theo dữ liệu thị trường, CATL hiện đang dẫn đầu với khoảng 48,3% thị phần pin toàn cầu, bỏ xa BYD ở mức 17%. Thậm chí trong quý I/2026, con số này đã vượt mốc 50% cho thấy lợi thế quy mô rất lớn.

Khi thời gian sạc dần rút xuống chỉ còn vài phút, lợi thế lớn nhất của xe xăng - nạp nhiên liệu nhanh đang bị bào mòn. Dù hạ tầng vẫn là yếu tố cần thời gian hoàn thiện nhưng xu hướng công nghệ cho thấy khoảng cách giữa hai loại phương tiện đang thu hẹp nhanh hơn dự đoán.