Lãi quý I tăng gần 50%, Thiên Long tăng tốc ngay từ đầu năm 2026

Doanh thu và lãi tăng mạnh

Theo kết quả sơ bộ, dù chịu nhiều tác động của giá nguyên vật liệu tăng, doanh thu thuần hợp nhất Quý I tăng 206 tỷ đồng, tương đương tăng 26% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này là kết quả của việc đầu tư cho thị trường từ năm 2025. Trong đó, tăng trưởng từ thị trường trong nước là 29% và thị trường xuất khẩu là 20% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số) của Quý I năm 2026 đạt 116 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng, tương đương tăng 47% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ việc tăng trưởng doanh số và cải thiện tỷ lệ lãi gộp.

Mục tiêu doanh thu cán mốc 4.400 tỷ đồng, tăng 5,4% năm 2026

Năm 2025, Thiên Long vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần đạt 4.174 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2024, hoàn thành 99% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ đồng, tuy giảm nhẹ 3,3% so với năm trước nhưng đã hoàn thành 99% kế hoạch đề ra. Sự sụt giảm nhẹ về lợi nhuận phản ánh chiến lược tăng trưởng có đầu tư của tập đoàn.

Đại diện Thiên Long cho biết Tập đoàn đã chủ động gia tăng chi phí chiến lược cho hoạt động bán hàng và các chương trình kích cầu nhằm củng cố thị phần và độ phủ thương hiệu trước áp lực cạnh tranh. Chỉ số ROAE đạt 18,3% và ROAA đạt 12,9% tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững chắc của Tập đoàn.

Tại thị trường nội địa, doanh thu đạt 2.989 tỷ đồng, đóng góp 71,6% tổng doanh thu. Điểm sáng nổi bật là sự bứt phá của Thương mại điện tử với mức tăng trưởng 99% so với năm 2024. Thiên Long đã khai thác hiệu quả mô hình social commerce, trong đó TikTok Shop tăng trưởng thần tốc 258% nhờ chiến lược tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng nội dung tương tác số.

Trên thị trường quốc tế, doanh thu đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 17,1% và nâng tỷ trọng lên 28,4%. Thiên Long đã thâm nhập sâu vào các thị trường Đông Nam Á với mức tăng trưởng ấn tượng tại Thái Lan (37%) và Nepal (52%). Ngoài ra, mảng OEM tiếp tục là trụ cột quan trọng trong việc hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu, giúp Thiên Long tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất.

Năm 2026, Thiên Long dự kiến doanh thu thuần 4.400 tỷ đồng, tăng 5,4%, lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 35%. Đại diện đơn vị cho biết, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị có nhiều biến động, mục tiêu lợi nhuận được điều chỉnh giảm nhẹ so với năm trước. Cách tiếp cận này nhằm duy trì nền tảng tài chính ổn định và bảo vệ lợi ích cổ đông trong dài hạn.

Ngoài các mục tiêu về kinh doanh, trong vận hành, năm 2026 là cột mốc quan trọng khi đánh dấu 45 năm hình thành và phát triển của Thiên Long. Thiên Long đặt năm này là điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới, với trọng tâm là mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao năng lực vận hành. Mục tiêu dài hạn là trở thành tập đoàn văn phòng phẩm mang tầm quốc tế vào năm 2030.