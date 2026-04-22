Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi quý I tăng gần 50%, Thiên Long tăng tốc ngay từ đầu năm 2026

Ánh Dương | 22-04-2026 - 11:00 AM | Thị trường

Đầu năm 2026, Thiên Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I tăng gần 50% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu đạt mốc 1.000 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ chiến lược đầu tư thị trường triển khai từ năm 2025.

Doanh thu và lãi tăng mạnh

Theo kết quả sơ bộ, dù chịu nhiều tác động của giá nguyên vật liệu tăng, doanh thu thuần hợp nhất Quý I tăng 206 tỷ đồng, tương đương tăng 26% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này là kết quả của việc đầu tư cho thị trường từ năm 2025. Trong đó, tăng trưởng từ thị trường trong nước là 29% và thị trường xuất khẩu là 20% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số) của Quý I năm 2026 đạt 116 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng, tương đương tăng 47% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ việc tăng trưởng doanh số và cải thiện tỷ lệ lãi gộp. 

Mục tiêu doanh thu cán mốc 4.400 tỷ đồng, tăng 5,4% năm 2026

Năm 2025, Thiên Long vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần đạt 4.174 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2024, hoàn thành 99% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ đồng, tuy giảm nhẹ 3,3% so với năm trước nhưng đã hoàn thành 99% kế hoạch đề ra. Sự sụt giảm nhẹ về lợi nhuận phản ánh chiến lược tăng trưởng có đầu tư của tập đoàn.

Đại diện Thiên Long cho biết Tập đoàn đã chủ động gia tăng chi phí chiến lược cho hoạt động bán hàng và các chương trình kích cầu nhằm củng cố thị phần và độ phủ thương hiệu trước áp lực cạnh tranh. Chỉ số ROAE đạt 18,3% và ROAA đạt 12,9% tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững chắc của Tập đoàn.

Tại thị trường nội địa, doanh thu đạt 2.989 tỷ đồng, đóng góp 71,6% tổng doanh thu. Điểm sáng nổi bật là sự bứt phá của Thương mại điện tử với mức tăng trưởng 99% so với năm 2024. Thiên Long đã khai thác hiệu quả mô hình social commerce, trong đó TikTok Shop tăng trưởng thần tốc 258% nhờ chiến lược tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng nội dung tương tác số.

Trên thị trường quốc tế, doanh thu đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 17,1% và nâng tỷ trọng lên 28,4%. Thiên Long đã thâm nhập sâu vào các thị trường Đông Nam Á với mức tăng trưởng ấn tượng tại Thái Lan (37%) và Nepal (52%). Ngoài ra, mảng OEM tiếp tục là trụ cột quan trọng trong việc hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu, giúp Thiên Long tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất.

Năm 2026, Thiên Long dự kiến doanh thu thuần 4.400 tỷ đồng, tăng 5,4%, lợi nhuận sau thuế 440 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 35%. Đại diện đơn vị cho biết, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị có nhiều biến động, mục tiêu lợi nhuận được điều chỉnh giảm nhẹ so với năm trước. Cách tiếp cận này nhằm duy trì nền tảng tài chính ổn định và bảo vệ lợi ích cổ đông trong dài hạn.

Ngoài các mục tiêu về kinh doanh, trong vận hành, năm 2026 là cột mốc quan trọng khi đánh dấu 45 năm hình thành và phát triển của Thiên Long. Thiên Long đặt năm này là điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới, với trọng tâm là mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao năng lực vận hành. Mục tiêu dài hạn là trở thành tập đoàn văn phòng phẩm mang tầm quốc tế vào năm 2030.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh số ô tô tại Việt Nam tăng mạnh nhất Đông Nam Á, làm được một điều cả Thái Lan lẫn Indonesia 'mơ cũng khó'

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm một việc, giá dầu thế giới đang tăng lập tức quay đầu giảm

Hiệu bánh nổi tiếng phá sản sau cú 'bóc phốt' của nhóm admin 'Hải Phòng - Hôm nay ăn gì'

10:10 , 22/04/2026
Sắp bán xăng E10: 3 việc quan trọng nhất chuẩn bị đến đâu?

Sắp bán xăng E10: 3 việc quan trọng nhất chuẩn bị đến đâu?

10:08 , 22/04/2026
Dừa tươi tăng giá gấp 3 lần

Dừa tươi tăng giá gấp 3 lần

09:55 , 22/04/2026
4 chiếc iPhone "đập hộp" giá rẻ đáng mua nhất hiện nay

4 chiếc iPhone "đập hộp" giá rẻ đáng mua nhất hiện nay

09:34 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên