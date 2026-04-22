Xuất khẩu thức ăn gia súc của Việt Nam đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2026, với nhiều thị trường chủ lực duy trì mức tăng hai chữ số.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, riêng tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 165,83 triệu USD, tăng 66,79% so với tháng trước và tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế quý I/2026, tổng kim ngạch đạt khoảng 419,69 triệu USD, tăng 57,16% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 206,26 triệu USD, tăng mạnh 76,78% so với cùng kỳ. Riêng tháng 3, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đạt gần 87 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước.

Đứng thứ hai là Campuchia với kim ngạch hơn 55,28 triệu USD trong quý I, tăng 63,17% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 13% tổng xuất khẩu. Một số thị trường khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực như Malaysia đạt 28,63 triệu USD, Hoa Kỳ đạt 26,79 triệu USD. Đáng chú ý, Thái Lan nổi lên với tốc độ tăng trưởng rất cao trong tháng 3 (165%), dù quy mô còn khiêm tốn.

Đà tăng trưởng xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đang mở rộng nhanh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam mỗi năm khoảng 32–33 triệu tấn. Số lượng nhà máy sản xuất đã tăng từ 261 nhà máy năm 2019 lên 294 nhà máy vào năm 2023, với sản lượng đạt khoảng 20 triệu tấn. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 60% sản lượng, còn lại là doanh nghiệp trong nước.

Trong số các doanh nghiệp sản xuất lớn, Hòa Phát đang ghi nhận tăng trưởng tích cực. Quý I/2026, Tập đoàn Hòa Phát bán ra gần 46.000 tấn thức ăn chăn nuôi, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 53% tổng sản lượng của doanh nghiệp. Đà tăng trưởng được ghi nhận ở cả hai miền, trong đó khu vực miền Nam tăng 12,6% và miền Bắc tăng 9,7%.

Cơ cấu sản phẩm tiếp tục cho thấy vai trò dẫn dắt của dòng thức ăn dành cho heo, chiếm tới 83% tổng sản lượng, cao hơn mức 79% của cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các dòng cám dành cho heo con và heo thịt đang chiếm tỷ trọng lớn, hơn 58% sản lượng trong danh mục hơn 150 sản phẩm của hai thương hiệu HPFEED và BIGBOSS. Hệ thống phân phối của doanh nghiệp hiện đã mở rộng lên hơn 600 đại lý trên toàn quốc.

Kết quả quý I nối tiếp xu hướng tăng trưởng của năm 2025, khi mảng thức ăn chăn nuôi của Hòa Phát đạt sản lượng 357.000 tấn, tăng 5,5% so với năm trước và vượt kỷ lục 340.000 tấn thiết lập năm 2021. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu tham gia lĩnh vực này từ năm 2015. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của Hòa Phát cao gần gấp đôi mức bình quân toàn ngành (khoảng 2,9%), trong bối cảnh ngành chăn nuôi vẫn chịu tác động từ dịch tả lợn châu Phi.

Về năng lực sản xuất, Hòa Phát hiện vận hành hai nhà máy tại Hưng Yên và Đồng Nai với tổng công suất khoảng 600.000 tấn mỗi năm. Các dây chuyền sản xuất được tự động hóa, sử dụng thiết bị nhập khẩu từ Hà Lan. Những yếu tố này giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động về chi phí đầu vào và nguồn cung nguyên liệu.

Tuy nhiên, thị trường trong nước cũng đang đối mặt với áp lực chi phí gia tăng. Diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, kéo theo chi phí vận tải tăng cao. Nhiều doanh nghiệp trong ngành cho biết đã phải điều chỉnh giá bán từ đầu tháng 4, với mức tăng phổ biến 300–400 đồng/kg tùy loại sản phẩm.

Dù vậy, với năng lực sản xuất ngày càng được cải thiện và nhu cầu từ các thị trường khu vực vẫn ở mức cao, xuất khẩu thức ăn gia súc của Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026.