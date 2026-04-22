MOVA đưa hàng loạt robot hút bụi về Việt Nam

Tiêu Dao | 22-04-2026 - 16:12 PM | Thị trường

Thương hiệu thiết bị gia dụng này vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Besttech Việt Nam để phân phối các mẫu robot hút bụi mới tại thị trường trong nước.

Đại diện thương hiệu cho biết cột mốc này phản ánh cam kết mạnh mẽ của MOVA với người tiêu dùng Việt, dựa trên những hiểu biết vốn có về thị trường. Các sản phẩm làm sạch của MOVA được phát triển dựa trên đặc điểm thực tế của các ngôi nhà Việt như không gian nhỏ, lối đi hẹp, bề mặt sàn đa dạng, đặc biệt là nhu cầu ngày càng cao về môi trường sống lành mạnh cho các gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng.

Các sản phẩm robot hút bụi đáng chú ý của MOVA ra mắt giai đoạn này gồm mẫu V50 Ultra – được định vị là sản phẩm chủ lực với lực hút mạnh, hệ thống điều hướng AI để làm sạch sâu trên các bề mặt phức tạp với giá niêm yết 19,9 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu S70 Roller dùng chổi lăn kép, phù hợp với các gia đình nuôi thú cưng có giá 17,9 triệu đồng. Mẫu P70 Ultra có giá 15,99 triệu đồng với trạm sạc “tất cả trong một” – giặt giẻ và đổ rác tự động hay các mẫu tầm thấp như E40 Ultra và E20s Pro Plus (giá lần lượt 9,9 và 7,9 triệu đồng).

Ngoài ra, hãng cũng cho ra mắt thêm mẫu máy hút bụi không dây K30 Pro với giá 8,69 triệu sử dụng công nghệ diệt khuẩn bằng nước điện phân.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt, hãng đã tạo ra các không gia tương tác trực tiếp như thử thách làm sạch thực tế mô phòng những tình huống bừa bộn, các vết bẩn hay gặp khi nhà có trẻ em và thú cưng cũng như thử thách “mê cung góc khuất” để kiểm tra khả năng điều hướng chính xác của robot MOVA.

“Chúng tôi không chỉ chế tạo các thiết bị hút bụi, chúng tôi thiết kế các giải pháp làm sạch thông minh dựa trên lối sống của người Việt”, ông Jacey Zheng - Tổng Giám đốc MOVA khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh.

Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Campuchia

