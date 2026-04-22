Cảnh giác chiêu trò "thổi sao", người mua online dễ mắc bẫy

Theo Thùy Linh | 22-04-2026 - 15:38 PM | Thị trường

Trong điều kiện thông tin đánh giá có thể bị lệch hoặc không đầy đủ, người tiêu dùng không nên dựa vào số sao như một tiêu chí duy nhất.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương, trong môi trường thương mại điện tử, trước khi đưa ra quyết định mua hàng, người tiêu dùng thường không thể trực tiếp kiểm tra sản phẩm mà phải dựa vào các thông tin thay thế, trong đó nổi bật là hệ thống đánh giá và xếp hạng do nền tảng cung cấp.

Nhiều người mua hàng online dựa trên số sao của gian hàng để quyết định mua sản phẩm

Số sao, số lượng nhận xét và các bình luận của người mua trước đã trở thành những tín hiệu quan trọng, thậm chí mang tính quyết định trong việc lựa chọn sản phẩm.

Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho rằng các thông tin đánh giá này không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ và khách quan chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Trong nhiều trường hợp, cách thức thu thập, sắp xếp và hiển thị đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách người tiêu dùng tiếp nhận và diễn giải thông tin.

Cùng một tập hợp đánh giá nhưng cách trình bày khác nhau có thể dẫn đến những nhận thức và quyết định tiêu dùng khác nhau.

Ví dụ, một người tiêu dùng tìm mua tai nghe trên nền tảng thương mại điện tử và cân nhắc giữa hai sản phẩm có mức giá tương đương.

Sản phẩm A có mức xếp hạng 4,8* với 1.200 đánh giá, trong khi Sản phẩm B có mức xếp hạng 4,7* với 25 đánh giá.

Mặc dù chênh lệch về điểm số không đáng kể, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm A do số lượng đánh giá lớn tạo cảm nhận về độ tin cậy cao hơn mà không cần xem xét chi tiết nội dung các nhận xét.

Ví dụ này cho thấy, quy mô đánh giá không chỉ phản ánh mức độ phổ biến mà còn có thể trở thành một tín hiệu thay thế cho việc đánh giá chất lượng, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và quyết định tiêu dùng.

Hay một người tiêu dùng truy cập trang sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử và tiếp cận các đánh giá được hiển thị ở vị trí nổi bật.

Các đánh giá này thường được gắn nhãn "hữu ích nhất" hoặc "nổi bật", có nội dung tích cực và được trình bày ở vị trí dễ quan sát, trong khi các đánh giá khác ít được chú ý hơn.

Trong thực tế, người tiêu dùng thường chỉ đọc một số đánh giá đầu tiên trước khi đưa ra quyết định, thay vì xem xét toàn bộ thông tin.

Ví dụ này cho thấy, không chỉ nội dung đánh giá mà cách thức lựa chọn và hiển thị thông tin cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức, qua đó định hướng quyết định tiêu dùng theo một hướng nhất định.

Trong điều kiện thông tin đánh giá có thể bị lệch hoặc không đầy đủ, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra và đối chiếu thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Lưu ý không dựa vào số sao như một tiêu chí duy nhất; mức xếp hạng tổng hợp chỉ phản ánh một phần thông tin và có thể không đại diện cho toàn bộ trải nghiệm của người dùng; đọc nội dung đánh giá thay vì chỉ xem tổng hợp.

Các nhận xét cụ thể giúp nhận diện rõ hơn về chất lượng sản phẩm, điều kiện sử dụng và các vấn đề có thể phát sinh.

Người tiêu dùng cũng cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn. Việc đối chiếu đánh giá trên các nền tảng khác nhau hoặc từ các nguồn độc lập giúp giảm rủi ro phụ thuộc vào một hệ thống đánh giá duy nhất.

Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Campuchia

Mỹ bơm 50 triệu USD để 'đãi rác' tìm đất hiếm: 35 triệu tấn chất thải bất ngờ thành mỏ chiến lược

Porsche Cayenne điện sắp về Việt Nam: Giá từ 4,72 tỷ đồng, mạnh hơn nhiều siêu xe, đầy pin đủ chạy Hà Nội - Huế

