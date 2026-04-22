Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một cơ sở sản xuất dấm giả quy mô lớn, bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan và thu giữ gần 1.000 lít sản phẩm được pha chế từ hóa chất, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) kinh doanh nhiều mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo, muối, mắm…, trong đó có sản phẩm “giấm nếp ủ men từ gạo” được sản xuất với số lượng lớn bất thường, không phù hợp quy trình truyền thống. Nghi vấn về việc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo đã được đặt ra và nhanh chóng được xác minh.

Tiến hành kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Tuấn (SN 1985, trú tổ 2, khu Cẩm Trung 4C, phường Cẩm Phả) đang trực tiếp pha chế dấm bằng cách sử dụng axit acetic – một loại hóa chất công nghiệp – pha với nước máy theo theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước để sản xuất “giấm nếp ủ men từ gạo”, thay vì lên men tự nhiên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.794 chai nhựa dán nhãn “giấm nếp ủ men từ gạo” (450ml/chai), tương đương 807,3 lít; 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic, cùng nhiều thiết bị, tem nhãn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tổng lượng sản phẩm và nguyên liệu đủ để sản xuất gần 1.000 lít giấm giả trước khi bị phát hiện.

Đáng chú ý, bà Vũ Thị Dung (SN 1963, mẹ của Phạm Thanh Tuấn) được xác định là người đứng sau tổ chức hoạt động sản xuất, tiêu thụ giấm giả trong thời gian dài. Hai đối tượng đã bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit acetic để pha chế dấm nếu không được kiểm soát chặt chẽ về nồng độ và tiêu chuẩn an toàn có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe. Người sử dụng có nguy cơ bị kích ứng niêm mạc, tổn thương hệ tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm nếu sử dụng trong thời gian dài.

Đáng lo ngại, sản phẩm giấm giả này được gắn mác “giấm nếp ủ men tự nhiên”, đánh trúng tâm lý người tiêu dùng ưa chuộng thực phẩm truyền thống, qua đó dễ dàng len lỏi vào thị trường mà không bị phát hiện. Điều này không chỉ gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất chân chính.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra nhằm làm rõ quy mô đường dây, nguồn cung nguyên liệu và các kênh phân phối sản phẩm ra thị trường.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng và phân phối bởi các đơn vị uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.