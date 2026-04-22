Theo Khôi Nguyên | 22-04-2026 - 18:05 PM | Thị trường

Tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh, các hãng xe Trung Quốc đang trực tiếp thách thức Porsche, Mercedes và BMW bằng những mẫu xe sang giá rẻ, giàu công nghệ. Sự trỗi dậy này đe dọa nghiêm trọng thị phần của các đại gia Đức cả nội địa lẫn quốc tế.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp đanh thép tới những thương hiệu hạng sang của Đức như Porsche, Mercedes và BMW: Chúng tôi đang tiến tới để giành lấy khách hàng của các bạn.

Sau nhiều năm sản xuất những mẫu xe điện giá rẻ với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, các công ty Trung Quốc như Geely và Nio hiện đang tung ra hàng loạt dòng xe cao cấp. Những mẫu xe này được trang bị đầy đủ tính năng hiện đại nhưng lại có mức giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ từ Đức. Đây là một bước chuyển mình lớn đối với ngành công nghiệp vốn đã trải qua ba năm sa lầy trong cuộc chiến giá xe điện khốc liệt. Sự thay đổi này tạo ra mối đe dọa khổng lồ cho các hãng xe lâu đời tại cả thị trường Trung Quốc lẫn quốc tế.

Xe Trung Quốc nay trở thành đối trọng lớn của các nhãn xe sang tại thị trường này. Ảnh: ST

Bo Yu, Giám đốc khu vực Đại Trung Hoa của công ty nghiên cứu JATO Dynamics, nhận định rằng cuộc chiến về giá giờ đây đã chuyển thành cuộc chiến về giá trị so với số tiền bỏ ra. Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh khai mạc vào thứ Sáu tuần này, ngành công nghiệp dự kiến sẽ ra mắt 181 mẫu xe và 71 xe ý tưởng (concept). Theo Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe hành khách Trung Quốc (CPCA), thị trường sẽ đón nhận một làn sóng các dòng SUV hạng sang cỡ lớn thuộc phân khúc "series 9".

Cuộc cạnh tranh trong phân khúc cao cấp càng làm trầm trọng thêm khó khăn cho các hãng xe Đức tại Trung Quốc. Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy doanh số tích lũy của các nhà sản xuất Đức tại thị trường này đã giảm gần 25%, từ 5,1 triệu xe năm 2019 xuống còn khoảng 3,85 triệu xe. Trong quý đầu năm nay, Mercedes-Benz, BMW cùng hai thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen là Porsche và Audi đều ghi nhận doanh số sụt giảm tại quốc gia tỷ dân.

BMW 7 Series phải chọn thị trường Trung Quốc để chuẩn bị ra mắt toàn cầu bản mới. Ảnh: ST

Chiến lược thâm nhập phân khúc cao cấp cũng sẽ đẩy mạnh sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các hãng xe Trung Quốc đang nỗ lực vươn ra nước ngoài sau khi cuộc chiến giá cả khiến thị trường nội địa trở nên bão hòa. Hiện tại, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc vẫn có khả năng hấp thụ các khoản thuế quan của Liên minh Châu Âu và duy trì mức giá thấp hơn so với các mẫu xe tương đương của châu Âu. Đáng chú ý, các dòng xe hybrid và xe động cơ đốt trong của Trung Quốc không thuộc diện chịu thuế của EU.

Stephen Dyer, người đứng đầu mảng tư vấn ô tô tại châu Á của AlixPartners, dự báo sẽ có thêm nhiều công ty Trung Quốc tập trung mạnh mẽ vào chiến lược cao cấp hóa. Điều này không chỉ giúp họ tạo ra sự khác biệt tại quê nhà mà còn là bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình toàn cầu hóa. Trong bối cảnh doanh số bán xe tại Trung Quốc giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và được dự báo sẽ đi ngang hoặc tiếp tục giảm trong tương lai gần, việc nâng tầm thương hiệu trở thành ưu tiên hàng đầu.

Tuần trước, Zeekr - thương hiệu cao cấp của Geely - đã trình làng mẫu 8X, một chiếc SUV plug-in hybrid cỡ lớn có tầm hoạt động rộng, hội tụ các tính năng an toàn và công nghệ giải trí tiên tiến. Mẫu xe này có khả năng tự nghiêng lên trước khi xảy ra va chạm từ bên hông để bảo vệ hành khách. Nếu xe được đỗ trong không gian hẹp, người lái chỉ cần ra hiệu bằng tay, chiếc xe sẽ tự động di chuyển ra ngoài để hành khách dễ dàng lên xe.

Zeekr đang đưa ra thị trường ngày càng nhiều mẫu xe sang trọng. Ảnh: ST

Trong một sự kiện tại Ninh Ba, CEO của Geely Automobile là Gan Jiayue đã trình chiếu đoạn video cho thấy mẫu 8X với mức giá khởi điểm dưới 53.000 USD hoàn toàn áp đảo cả Porsche Cayenne và BMW 5M trong các thử nghiệm về tốc độ. Trong khi đó, hai mẫu xe Đức này có giá khởi điểm lần lượt khoảng 135.000 USD và 205.000 USD. Gan Jiayue tự tin khẳng định đây chính là "ông vua mới của những cung đường".

Tu Le, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Sino Auto Insights, cho rằng việc ra mắt những chiếc SUV hạng sang cỡ lớn là một "phát súng cảnh cáo" gửi tới các hãng xe Detroit như General Motors, Ford và Stellantis. Đây vốn là những đơn vị chuyên trị phân khúc xe mang lại lợi nhuận cao này. Mặc dù hiện nay người tiêu dùng Mỹ chưa thể mua xe Trung Quốc, nhiều chuyên gia dự báo tình hình này cuối cùng sẽ thay đổi. Theo ông, "con gà đẻ trứng vàng" của ngành ô tô Mỹ không còn ở trong vòng an toàn nữa.

Sự trỗi dậy của xe sang Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nhân khẩu học và thị hiếu người tiêu dùng thay đổi. Cui Dongshu của CPCA cho biết độ tuổi trung bình của người mua xe tại Trung Quốc đã tăng từ 30 lên hơn 40. Các gia đình hiện có xu hướng ưa chuộng các mẫu xe cao cấp cỡ lớn, khiến nhu cầu về xe phân khúc phổ thông giảm xuống. Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng bị thu hút bởi công nghệ dẫn đầu ngành của các hãng xe điện nội địa. Trong khi đó, những khách hàng trẻ tuổi thường không còn mặn mà với yếu tố di sản - thứ vốn là thế mạnh cốt lõi của các thương hiệu hạng sang Đức tại châu Âu theo đánh giá của Bo Yu.

Khách hàng trẻ chỉ quan tâm chủ yếu tới công nghệ chứ không phải thương hiệu. Ảnh: ST

Chuyên gia tư vấn ô tô Felipe Munoz cho biết, điều từng là "không tưởng" cách đây 5 năm khi người tiêu dùng Trung Quốc ưu tiên xe nội địa cao cấp hơn các đối thủ Đức nay đã thành hiện thực. Các thương hiệu hạng sang nước ngoài sẽ ngày càng khó khăn để tồn tại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là liệu kịch bản này có lặp lại tại các thị trường ngoài Trung Quốc hay không, bởi tại châu Âu, các thương hiệu hạng sang của Đức vẫn luôn là quy chuẩn về chất lượng và rất khó để thay đổi vị thế này.

