Trong đêm tối ngoài khơi vịnh Ba Tư, 4 triệu thùng dầu Iran đột nhiên 'biến mất khỏi hệ thống theo dõi', vượt qua vòng vây Mỹ - chuyện gì đang xảy ra?

Theo dữ liệu từ công ty tình báo vận tải biển Vortexa, hình ảnh vệ tinh đã ghi lại hành trình của hai tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) mang cờ Iran là Hero II và Hedy. Cả hai phương tiện này đã di chuyển qua đường ranh giới phong tỏa do Mỹ thiết lập và tiến vào Biển Ả Rập vào ngày 20/4. Ước tính, hai con tàu này đang vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu thô.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thiết lập vùng phong tỏa vào tuần trước, nhằm ngăn chặn triệt để các tàu liên quan đến Iran ra vào Vịnh Ba Tư. Trước đó, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng vào cuối tuần và tiến hành kiểm tra một tàu chở dầu bị trừng phạt ở vùng biển phía Đông Sri Lanka vào ngày 21/4.

Tuy nhiên, báo cáo từ Vortexa chỉ ra rằng nỗ lực xuất khẩu dầu mỏ của Tehran vẫn duy trì cường độ cao. Hiện có ít nhất 34 tàu chở dầu và khí đốt liên quan đến Iran đang di chuyển qua eo biển Hormuz, vượt qua sự giám sát của các tàu chiến. Trong số này, 19 tàu đang trên hành trình rời Vịnh Ba Tư với đầy tải trọng hàng hóa.

Hải quân Mỹ đang siết chặt phong tỏa eo biển Hormuz.

Để né tránh lực lượng tuần tra, các tàu này thường xuyên tắt thiết bị phát tín hiệu định vị (AIS). Dữ liệu ghi nhận tàu Hero II đã mất tín hiệu hơn một tháng kể từ khi đi qua eo biển Malacca, trong khi tàu Hedy không cập nhật vị trí kể từ cuối tháng 2 tại vùng biển ngoài khơi Khor Fakkan.

Hiện điểm đến cuối cùng của các lô hàng này vẫn chưa được xác định. Mặc dù phần lớn dầu thô của Iran được chuyển sang thị trường Trung Quốc, nhưng Ấn Độ cũng đã tiếp nhận hai lô hàng trong những tuần gần đây, ngay trước thời điểm các lệnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ chính thức hết hiệu lực.