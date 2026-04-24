iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Ultra lộ diện hình ảnh đầu tiên

Theo Huỳnh Duy | 24-04-2026 - 19:33 PM | Thị trường

Loạt mô hình được cho là của iPhone 18 Ultra, iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro xuất hiện trong hình ảnh mới.

Những hình ảnh dựng CAD đầu tiên được cho là của dòng iPhone 18 vừa xuất hiện trên mạng, hé lộ thiết kế của ba phiên bản gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu màn hình gập được đồn đoán mang tên iPhone 18 Ultra. Trong đó, phiên bản Ultra thu hút nhiều chú ý khi sở hữu loạt thay đổi khác biệt so với các thế hệ iPhone trước đây.

Theo các bản vẽ rò rỉ từ chuỗi cung ứng, iPhone 18 Ultra có thể là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Thiết bị được cho là sở hữu thiết kế dạng gập mở ngang, hướng đến trải nghiệm kết hợp giữa điện thoại và máy tính bảng cỡ nhỏ.

Loạt mô hình được cho là của iPhone 18 Ultra, iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro. (Ảnh: GSMArena)

Điểm đáng chú ý là cụm camera phía sau của máy chỉ gồm hai ống kính. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là bước đi khác thường của Apple, trong bối cảnh các mẫu Pro nhiều năm qua đều trang bị hệ thống ba camera.

Ngoài ra, hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy vòng nam châm MagSafe không xuất hiện trên thân máy. Điều này làm dấy lên đồn đoán Apple có thể đang phát triển chuẩn sạc mới hoặc phải tinh giản linh kiện để tối ưu độ mỏng cho thiết bị gập.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được cho là vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, song cụm camera phía sau dày hơn đáng kể.

Theo số liệu xuất hiện trên bản dựng CAD, tổng độ dày của máy khi tính cả phần camera vào khoảng 13,77 mm, tăng so với mức 12,92 mm của iPhone 17 Pro Max. Điều này cho thấy Apple có thể đang nâng cấp cảm biến ảnh lớn hơn hoặc cải thiện khả năng zoom quang học.

Mô hình iPhone 18 Ultra so với iPad mini. (Ảnh: GSMArena)

Khi mở hoàn toàn, iPhone 18 Ultra được cho là sở hữu không gian hiển thị lớn, với diện tích gần tiệm cận iPad mini. Nếu thành hiện thực, đây có thể trở thành thiết bị “2 trong 1” đầu tiên của Apple, phục vụ đồng thời nhu cầu liên lạc, giải trí và làm việc di động.

Theo các nguồn tin rò rỉ, bộ ba iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Ultra nhiều khả năng sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay. Những phiên bản giá thấp hơn như iPhone 18e hoặc iPhone Air 2 có thể được giới thiệu vào mùa xuân năm sau.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói về 'mỏ dầu không bao giờ cạn' tại ĐHCĐ Vingroup - VinSmart Future đã 'khai thác' đến đâu?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói về 'mỏ dầu không bao giờ cạn' tại ĐHCĐ Vingroup - VinSmart Future đã 'khai thác' đến đâu? Nổi bật

Một mặt hàng Việt đang đánh chiếm thị trường Mỹ và Brazil: Bán đầy ở chợ Việt ít ai để ý, nay được 'gom hàng' lập kỷ lục chưa từng có

Một mặt hàng Việt đang đánh chiếm thị trường Mỹ và Brazil: Bán đầy ở chợ Việt ít ai để ý, nay được 'gom hàng' lập kỷ lục chưa từng có Nổi bật

Quán phở Tổng thống Hàn Quốc ghé ăn có giá bao nhiêu tiền một bát?

Quán phở Tổng thống Hàn Quốc ghé ăn có giá bao nhiêu tiền một bát?

18:01 , 24/04/2026
Giá vé máy bay dịp 30-4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

Giá vé máy bay dịp 30-4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

16:45 , 24/04/2026
Xe tay ga mới của Yamaha: 'chất' hơn Honda SH Mode và Air Blade, giá 64 triệu đồng

Xe tay ga mới của Yamaha: 'chất' hơn Honda SH Mode và Air Blade, giá 64 triệu đồng

16:01 , 24/04/2026
Người bán hàng trên Shopee vừa nhận thông báo quan trọng

Người bán hàng trên Shopee vừa nhận thông báo quan trọng

15:25 , 24/04/2026

