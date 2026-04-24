Xe tay ga mới của Yamaha: 'chất' hơn Honda SH Mode và Air Blade, giá 64 triệu đồng

Yamaha Motor vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga 125cc Cygnus X thế hệ mới tại thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý cả về thiết kế lẫn công nghệ. Theo kế hoạch, xe sẽ được mở bán từ ngày 22/5 với giá đề xuất 389.400 yên, tương đương khoảng 64 triệu đồng.

Ở phiên bản 2026, Cygnus X được Yamaha định vị là mẫu xe cân bằng giữa tính thể thao và khả năng sử dụng hàng ngày. Xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ, với 3 tùy chọn màu sắc cá tính cùng phong cách thiết kế mang đậm hơi hướng “racing”.

Về ngoại hình, Cygnus X mới được làm lại theo hướng gọn gàng và sắc nét hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED projector hiện đại, kết hợp dải đèn định vị đặt dọc tạo cảm giác năng động. Hai bên thân xe thiết kế theo dạng “cánh chim” gợi liên tưởng đến xe đua, trong khi các đường nét kéo dài về phía sau giúp tăng cảm giác chuyển động. Một số chi tiết hoàn thiện giả sợi carbon cũng góp phần nhấn mạnh phong cách thể thao.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Yamaha còn nâng cấp đáng kể khả năng vận hành. Xe tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core dung tích 124cc, làm mát bằng dung dịch, nhưng được tinh chỉnh lại nhằm tối ưu hiệu suất. Động cơ của xe cho công suất khoảng 12 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 6.000 vòng/phút, đảm bảo đáp ứng tốt cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn trải nghiệm lái thể thao.

Việc cải tiến hộp số CVT, giảm trọng lượng và điều chỉnh hệ thống lò xo giúp khả năng tăng tốc mượt mà hơn, đồng thời duy trì sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị cũng như ổn định ở tốc độ cao. Ống xả cũng được tinh chỉnh để tạo âm thanh trầm, chắc ở dải tốc độ thấp và mạnh mẽ hơn khi tăng tốc.

Điểm đáng chú ý trên Cygnus X 2026 là việc lần đầu tiên được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) – tính năng hiếm thấy trong phân khúc 125cc. Hệ thống này giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi di chuyển trên đường trơn hoặc sỏi, từ đó tăng độ an toàn khi khởi hành và tăng tốc.

Bên cạnh đó, khung gầm của xe cũng được thiết kế lại với độ cứng dọc tăng khoảng 19% so với thế hệ trước, mang lại sự ổn định tốt hơn khi vận hành và cải thiện cảm giác lái khi vào cua. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa trước 267 mm và đĩa sau 230 mm, góp phần nâng cao hiệu quả phanh trong các tình huống khẩn cấp.

Hệ thống treo cũng được tinh chỉnh theo hướng êm ái hơn, với lò xo phía sau mềm hơn khoảng 12% và hỗ trợ điều chỉnh tải trước 4 cấp. Điều này giúp người dùng có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Về trang bị, Cygnus X 2026 được cải thiện đáng kể tính tiện dụng. Xe sở hữu cốp dưới yên dung tích khoảng 28 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm full-face. Bảng đồng hồ là màn hình LCD màu 4,6 inch có khả năng tự điều chỉnh độ sáng và hiển thị nhiều thông tin vận hành. Ngoài ra, xe còn được tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động khi di chuyển.

Với những nâng cấp đồng bộ từ thiết kế, công nghệ đến vận hành, Yamaha Cygnus X 2026 được kỳ vọng sẽ là một trong những mẫu xe tay ga 125cc đáng chú ý tại thị trường Nhật Bản trong năm nay, đặc biệt khi kết hợp được sự thực dụng của xe đô thị với cảm giác lái mang đậm chất thể thao.