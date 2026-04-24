Mẫu MPV nhiều công nghệ nhất lại đang có giá tốt bậc nhất phân khúc

Thị trường xe đa dụng cỡ nhỏ (B-MPV) tại Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý thú vị khi xuất hiện một mẫu xe sở hữu hàm lượng công nghệ và trang bị an toàn hàng đầu nhưng đang được định vị với mức giá thuộc nhóm tốt nhất phân khúc, đó chính là Hyundai Stargazer.

Phiên bản nâng cấp của mẫu xe này vừa được giới thiệu, là ví dụ điển hình khi đã được cải tổ về cả thiết kế lẫn trang bị, duy trì vị thế xe đáng mua trong phân khúc.

Ở phiên bản mới, Hyundai Stargazer chuyển sang phong cách SUV với đầu xe cao, vuông vức hơn và lưới tản nhiệt hầm hố. Đèn pha được chuyển lên phía trên kết hợp cùng dải LED ban ngày dày và vuông vắn, tạo nên tổng thể "lột xác" khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được sự thoáng đãng đặc trưng của một mẫu MPV thuần túy.

Với trục cơ sở dài 2.780mm, Hyundai Stargazer cho không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Thiết kế nội thất của xe gợi đến những mẫu xe cao cấp hơn như Santa Fe hay Tucson nhờ màn hình đôi cảm ứng 10,25 inch liền mạch từ đồng hồ lái đến màn hình giải trí trung tâm. Không chỉ vậy, Stargazer tiếp tục duy trì ưu thế về không gian với trục cơ sở dài 2.780mm - con số rộng nhất phân khúc - mang lại nội thất thoải mái và dung tích cốp xe tốt hàng đầu.

Về vận hành, Hyundai Stargazer sử dụng động cơ Smartstream G1.5 cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, mức thông số tốt bậc nhất phân khúc hiện nay. Xe đi kèm hộp số vô cấp cải tiến iVT mang đến khả năng vận hành mượt mà, và đáng chú ý là ngay cả phiên bản tiêu chuẩn cũng được trang bị loại hộp số này thay vì số sàn như nhiều đối thủ.

Điều này cho thấy giá trị sử dụng thực tiễn cao, giúp người dùng có trải nghiệm êm ái và dễ chịu hơn trong điều kiện giao thông đa dạng.

Hyundai Stargazer là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có đầy đủ cảm biến ở trước và sau xe.

Điểm làm nên sự khác biệt lớn nhất của Stargazer so với các đối thủ là danh sách trang bị an toàn chủ động ADAS có số lượng vượt trội trong phân khúc. Xe tích hợp tính năng ga tự động thông minh (Smart Cruise Control) có khả năng tự điều chỉnh tốc độ để giữ khoảng cách với xe phía trước thông qua radar cảm biến.

Hệ thống an toàn còn bao gồm cảnh báo và giữ làn tự động (LFA - LKA), hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA), hệ thống tránh va chạm điểm mù (BCA) và tránh va chạm với xe cắt ngang phía sau (RCCA).

Đặc biệt, Stargazer là mẫu xe duy nhất phân khúc sở hữu tới 8 cảm biến trước-sau, đi kèm các tiện ích hiện đại như phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, đề nổ từ xa, hay giám sát hàng ghế sau (ROA).

Điều thú vị là Hyundai Stargazer đang được phân phối với mức giá chỉ từ 569 triệu đồng cho bản Đặc biệt, và 615 triệu đồng cho bản Cao cấp. Đây là mức giá có độ cạnh tranh rất cao trong phân khúc. Các mẫu xe đối thủ như Xpander hay Veloz đều có giá khởi điểm tương đương nhưng kém hơn về mặt trang bị và trải nghiệm.

Với sự kết hợp giữa ngoại hình mới, khả năng vận hành mạnh mẽ, loạt trang bị an toàn hàng đầu nhưng đi kèm mức giá hợp lý, Hyundai Stargazer đang tạo ra một tiêu chuẩn mới về giá trị sử dụng trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, đáp ứng tốt cả nhu cầu sử dụng phục vụ gia đình lẫn chạy dịch vụ.