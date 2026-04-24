Loạt bài thử vận hành cho thấy định hướng chú trọng an toàn trên Geely EX2

Từ các bài đánh lái khẩn cấp đến kiểm tra hệ thống phanh tự động, Geely EX2 cho thấy định hướng rõ ràng khi thương hiệu đặt tiêu chí an toàn trở thành trọng tâm phát triển, ngay cả trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Trước khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào Quý 1 năm 2026, Geely EX2 đã trải qua nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đánh giá khả năng vận hành trong các tình huống khẩn cấp. Nổi bật trong số đó là thử nghiệm Moose Test, được thiết kế để kiểm tra độ ổn định thân xe khi xuất hiện chướng ngại vật bất ngờ trên đường. Đây là một trong những bài thử được đánh giá khắt khe bởi khả năng mô phỏng các tình huống thực tế mà người lái có thể gặp phải trong quá trình di chuyển.

Bài thử nghiệm phanh gấp kết hợp đánh lái ở tốc độ 75 km/h, giúp kiểm tra khả năng vận hành của mẫu xe giống như di chuyển thực tế trên đường

Trong bài thử này, Geely EX2 thực hiện đánh lái gấp trong điều kiện đường trơn trượt ở dải tốc độ 75 km/h. Bên cạnh đó, mẫu xe còn phải vượt qua bài thử phanh gấp kết hợp đánh lái ở tốc độ lên tới 130 km/h nhằm đánh giá khả năng kiểm soát thân xe và độ bám đường.

Không chỉ dừng lại ở khả năng vận hành, hệ thống pin của xe cũng được đưa vào các bài kiểm tra khắc nghiệt nhằm đảm bảo độ bền và tính an toàn trước khi đưa vào sử dụng trong điều kiện thực tế.

Nguồn ảnh: Cắt từ video đăng tải trên kênh TikTok Nevercrush01.

Đáng chú ý, yếu tố an toàn của Geely EX2 không chỉ được kiểm chứng trong phòng thử nghiệm mà còn thể hiện qua các tình huống thực tế. Cụ thể, trong một sự cố khi một mẫu xe đạp điện (e-bike) bất ngờ bốc cháy và ngọn lửa lan sang chiếc Geely EX2 đỗ bên cạnh, mẫu xe điện này đã bị tác động trực tiếp bởi đám cháy trong khoảng 10 phút. Tuy nhiên, dù chịu nhiệt độ cao trong thời gian dài, Geely EX2 không xảy ra tình trạng phát nổ pin, một trong những rủi ro thường được người dùng quan tâm đối với xe điện.Thực tế này cho thấy hệ thống pin trên Geely EX2 đã được thiết kế với tiêu chuẩn an toàn rất cao, giúp hạn chế nguy cơ cháy nổ ở bộ phận quan trọng nhất của xe.

Nguồn ảnh: Cắt từ video đăng tải trên kênh TikTok evinsights.

Khả năng bảo vệ hành khách cũng được chứng minh trong một vụ tai nạn tại Thái Lan khi xe bị xe tải đâm mạnh từ phía sau. Dù phần đầu xe bị biến dạng, khoang hành khách vẫn giữ nguyên cấu trúc, các trụ A, B, C duy trì độ cứng vững và túi khí kích hoạt kịp thời, giúp hành khách tránh chấn thương nghiêm trọng. Điều này đến từ nền tảng GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) do Geely phát triển, tối ưu cấu trúc thân xe và khả năng hấp thụ lực va chạm.

Từ các thử nghiệm kỹ thuật đến những tình huống thực tế, Geely EX2 cho thấy định hướng rõ ràng khi đặt yếu tố an toàn làm nền tảng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Geely EX2 mới đây đã được các reviewer độc lập tại Việt Nam kiểm chứng độ an toàn. Kênh YouTube Tipcar đã thực hiện thử nghiệm thực tế với hệ thống phanh khẩn cấp tự động của Geely EX2 trong tình huống người lái mất tập trung.

Kênh YouTube Tipcar đã thử nghiệm Geely EX2 với bài thử phanh tự động khi gặp vật cản phía trước.

Trong 3 bài thử ở tốc độ 30 km/h, 40km/h, 50km/h và tới 60km/h (mức độ phổ biến trong đô thị) người lái được mô phỏng trong tình huống mất tập trung và không phát hiện xe phía trước. Khi đó, hệ thống phanh khẩn cấp tự động của Geely EX2 đã kích hoạt kịp thời, giúp xe dừng lại trước khi xảy ra va chạm.

Theo đo đạc, khoảng cách dừng với xe phía trước khoảng 3 mét, được đánh giá đủ an toàn để hạn chế rủi ro khi người lái mất tập trung.

Những thử nghiệm thực tế này cho thấy Geely EX2 không chỉ dừng lại ở các thông số kỹ thuật mà còn mang lại giá trị an toàn rõ ràng trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Tại Việt Nam, Geely EX2 được trang bị nhiều gói công nghệ an toàn theo từng phiên bản. Bản tiêu chuẩn sở hữu các hệ thống cơ bản như cân bằng điện tử, hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Trong khi đó, phiên bản cao cấp được bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động và camera 540 độ. Đặc biệt, khách hàng mua xe còn được tặng kèm 01 bộ sạc cầm tay chính hãng, giúp linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh giải pháp sạc linh hoạt tại nhà, hạ tầng trạm sạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sử dụng xe điện. Nhằm hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, Tasco đã hợp tác với Esky triển khai hệ thống trạm sạc nhanh DC tại các showroom và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới này đã đạt khoảng 1.500 súng sạc. Không dừng lại ở đó, Tasco Auto mới đây cũng đã ký kết hợp tác với Ford nhằm tiếp tục mở rộng hệ thống trạm sạc tại nhiều khu vực trên cả nước.

Từ các thử nghiệm khắt khe đến trang bị thực tế, Geely EX2 đang cho thấy định hướng rõ ràng trong việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc xe điện phổ thông.

Việc sử dụng xe Geely EX2 tại Việt Nam, nay đã trở nên vô cùng thuận tiện nhờ mạng lưới hơn 1.500 súng sạc đã phủ sóng toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và nạp năng lượng mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, thông qua việc hợp tác chiến lược giữa Tasco với ESKY và Ford, hệ thống trạm sạc đang tiếp tục được mở rộng thần tốc tới nhiều khu vực hơn, đảm bảo lộ trình di chuyển xuyên suốt và xóa tan mọi nỗi lo về hạ tầng cho khách hàng.