Một mặt hàng Việt đang đánh chiếm thị trường Mỹ và Brazil: Bán đầy ở chợ Việt ít ai để ý, nay được 'gom hàng' lập kỷ lục chưa từng có

Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong tháng 3/2026 ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 15 triệu USD, tăng 109% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những nhóm sản phẩm thủy sản có tốc độ phục hồi nhanh nhất trong quý I năm nay.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi tăng tới 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này phản ánh xu hướng phục hồi nhu cầu tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu có dấu hiệu thắt chặt.

Xét theo thị trường, Brazil tiếp tục là điểm đến lớn nhất của cá rô phi Việt Nam, trong khi Mỹ đứng thứ hai với tỷ trọng khoảng 28%, tăng 16% so với cùng kỳ. Hai thị trường này hiện chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy vai trò dẫn dắt rất rõ rệt.

Đáng chú ý, nhu cầu tại Brazil duy trì mức cao nhờ tiêu thụ nội địa ổn định và xu hướng ưu tiên các sản phẩm thủy sản có giá cạnh tranh. Trong khi đó, thị trường Mỹ tiếp tục tăng trưởng nhờ sự phục hồi của kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống, cùng với xu hướng tìm kiếm nguồn cung thay thế trong bối cảnh chi phí thực phẩm vẫn ở mức cao.

Bên cạnh yếu tố thị trường, lợi thế về chi phí sản xuất và khả năng cung ứng ổn định cũng giúp cá rô phi Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh. So với một số đối thủ lớn, doanh nghiệp Việt đang tận dụng tốt cơ hội từ dịch chuyển chuỗi cung ứng và nhu cầu đa dạng hóa nguồn nhập khẩu của các nước.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc lớn vào hai thị trường chủ lực cũng đặt ra rủi ro không nhỏ. Bất kỳ thay đổi nào về chính sách thương mại, rào cản kỹ thuật hoặc biến động nhu cầu tại Brazil và Mỹ đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng xuất khẩu.

Ngoài ra, ngành cá rô phi vẫn phải đối mặt với các thách thức như chi phí logistics, yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, cũng như cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu khác.

Trong thời gian tới, giới chuyên gia nhận định ngành cần đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn nuôi trồng để duy trì đà tăng trưởng. Nếu tận dụng tốt cơ hội hiện tại, cá rô phi có thể trở thành một trong những điểm sáng mới của xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2026.