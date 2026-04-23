MPV điện Wuling HG7 nhận cọc tại Việt Nam: Giá dự kiến 499 triệu, đi 300 km/sạc, ‘phả hơi nóng’ lên BYD M6

Theo Bảo Lâm | 23-04-2026 - 20:44 PM | Thị trường

Wuling HG7 xuất hiện tại nhà máy và được nhận cọc sớm, cho thấy phân khúc MPV điện giá rẻ tại Việt Nam sắp có thêm lựa chọn mới.

Mẫu MPV điện cỡ nhỏ Wuling HG7 đang bắt đầu được các tư vấn viên tại Việt Nam nhận đặt cọc. Đây được xem là bước đi tiếp theo của TMT Motors trong việc mở rộng dải sản phẩm xe điện phổ thông.

Wuling HG7 xuất hiện tại nhà máy. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, hình ảnh mẫu xe xuất hiện tại khu vực nhà máy trong nước đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy HG7 nhiều khả năng đã có mặt tại Việt Nam từ sớm để phục vụ kế hoạch phân phối trong thời gian tới.

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, xe có giá dự kiến khoảng 499 triệu đồng, thời gian bàn giao sớm nhất dự kiến từ ngày 1/6 tới. Khách hàng đặt cọc tiên phong với số tiền 16 triệu đồng sẽ được tặng kèm bộ sạc công suất 7 kW.

Thiết kế xe cho thấy đây là bản thuần điện. Ảnh: Đại lý

Hiện tại, hãng chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết. Trên website, thông tin mới chỉ dừng ở mức cơ bản cho hai phiên bản gồm thuần điện và hybrid.

Với bản thuần điện, xe được giới thiệu có phạm vi hoạt động khoảng 300 km mỗi lần sạc, hỗ trợ chuẩn sạc CCS2, thời gian sạc nhanh DC khoảng 30 phút (30-80% pin). Xe có cấu hình 7 chỗ, kích thước tổng thể 4.515 x 1.725 x 1.790 mm (dài x rộng x cao) và trục cơ sở 2.850 mm. Một số trang bị an toàn và tiện nghi ở mức cơ bản như phanh ABS/EBD, camera lùi hay đèn pha LED.

Wuling HG7 đáp ứng đủ yếu tố của một mẫu MPV cơ bản hiện nay cần có. Ảnh: Wuling

Trong khi đó, phiên bản hybrid được công bố quãng đường di chuyển tối đa lên tới 1.000 km, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 1,1L/100 km theo thông tin từ website. Các thông số còn lại gần tương đồng bản EV, bao gồm cấu hình 7 chỗ và các trang bị tiêu chuẩn.

Tại Trung Quốc, Wuling HG7 được biết đến với tên gọi Wuling Hongguang, là dòng MPV cỡ nhỏ thiên về tính thực dụng. Xe có nội thất 7 chỗ linh hoạt, có thể gập ghế để mở rộng không gian chứa đồ.

Nội thất xe tương đối cơ bản. Ảnh: Wuling

Bản thuần điện sử dụng mô-tơ đặt phía sau, dẫn động cầu sau, công suất khoảng 75 kW (101 mã lực), mô-men xoắn 180 Nm, đi kèm pin dung lượng khoảng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 300 km.

Khi phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này có thể cạnh tranh với BYD M6 trong nhóm khách hàng gia đình và dịch vụ. Ngoài HG7, TMT Motors cũng dự kiến đưa về thêm mẫu MPV Wuling Nexus trong thời gian tới.

Wuling Macaron lộ thông số tại Việt Nam: Bản đắt nhất có 2 màn hình, phanh điện tử, nhiều công nghệ an toàn hơn, chạy 300km/sạc

