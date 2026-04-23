Bank of America dự báo sốc: Bạc có thể lên hơn 300 USD ngay trong năm 2026, nhà đầu tư cần lưu ý một điều

Trong khi phần lớn các dự báo trên thị trường hàng hóa thường chỉ dao động trong biên độ hẹp, báo cáo mới nhất của Bank of America (BofA) lại đưa ra một kịch bản gây chú ý lớn: giá bạc có thể tăng vọt lên vùng 135 – 309 USD/ounce trước cuối năm 2026. Đây là mức dự báo vượt xa mặt bằng chung của Phố Wall, đồng thời phản ánh những biến động tiềm ẩn rất lớn của thị trường kim loại quý này.

Theo nhóm phân tích kim loại của BofA, cơ sở chính cho kịch bản trên nằm ở tỷ lệ vàng/bạc – thước đo cho biết cần bao nhiêu ounce bạc để đổi lấy một ounce vàng. Hiện tỷ lệ này đang quanh mức 59:1, cao hơn nhiều so với các giai đoạn lịch sử, cho thấy bạc đang bị định giá thấp tương đối so với vàng. Nếu tỷ lệ này thu hẹp, giá bạc có thể tăng mạnh để cân bằng lại mối quan hệ truyền thống giữa hai kim loại.

Cụ thể, với giả định giá vàng duy trì quanh vùng 5.000 USD/ounce, nếu tỷ lệ vàng/bạc quay về mức 32:1 như năm 2011, giá bạc có thể đạt khoảng 135 USD/ounce. Trong kịch bản nếu tỷ lệ giảm về 14:1 – mức từng ghi nhận vào năm 1980 khi thị trường bạc bùng nổ – giá kim loại này có thể lên tới 309 USD/ounce. Tuy nhiên, BofA cũng nhấn mạnh đây không phải là dự báo trung tâm mà là các kịch bản có thể xảy ra trong điều kiện thị trường đặc biệt.

Thực tế, biến động của bạc thời gian qua cho thấy kim loại này hoàn toàn có khả năng tăng mạnh trong thời gian ngắn. Đầu năm 2026, giá bạc từng chạm đỉnh hơn 121 USD/ounce trước khi nhanh chóng giảm sâu xuống khoảng 75 USD chỉ trong vài ngày, rồi hồi phục lên vùng trên 80 USD/ounce. Biên độ dao động lớn này phản ánh đặc tính "nhạy" của bạc – vừa là kim loại công nghiệp, vừa là tài sản trú ẩn, khiến giá dễ bị khuếch đại bởi cả yếu tố sản xuất lẫn tâm lý đầu tư.

Diễn biến giá bạc trong 1 năm qua.

Bên cạnh yếu tố định giá, thị trường vật chất cũng đang tạo áp lực đáng kể lên giá bạc. Theo Viện Bạc, năm 2026 có thể là năm thứ sáu liên tiếp thị trường rơi vào trạng thái thâm hụt, với nhu cầu tiếp tục vượt nguồn cung. Dự báo thiếu hụt khoảng 67 triệu ounce, nối tiếp mức thâm hụt hơn 40 triệu ounce của năm 2025. Trong khi đó, nguồn cung từ khai thác mỏ khó có thể tăng nhanh do các hạn chế về chất lượng quặng, gián đoạn sản xuất và số lượng dự án mới còn hạn chế. Thời gian triển khai một mỏ mới thường kéo dài từ 7 đến 15 năm, khiến khả năng bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn gần như không đáng kể.

Một yếu tố khác được BofA nhấn mạnh là nguy cơ xảy ra "cú siết nguồn cung vật chất". Trong năm 2025, thị trường đã xuất hiện dấu hiệu khan hiếm khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn, trong khi chi phí vay mượn bạc tăng vọt. Điều này cho thấy nguồn cung thực tế đang bị thắt chặt. Nếu các nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghiệp và giới giao dịch cùng lúc gia tăng nhu cầu nắm giữ bạc vật chất, giá có thể tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo dựa trên các yếu tố cơ bản.

Dù vậy, cần lưu ý rằng phần lớn các tổ chức tài chính khác vẫn giữ quan điểm thận trọng hơn. Nhiều dự báo trên Phố Wall hiện chỉ dao động trong khoảng 79 – 90 USD/ounce, và hiếm có dự báo nào vượt mốc 150 USD. Điều này khiến dự báo của BofA trở thành một trong những nhận định “mạnh tay” nhất hiện nay.

Theo các chuyên gia, để giá bạc có thể tiến gần các mốc cao nói trên, cần có sự hội tụ của nhiều yếu tố: giá vàng duy trì ở mức cao, nhu cầu công nghiệp ổn định, nguồn cung tiếp tục bị hạn chế và dòng tiền đầu tư tăng mạnh thông qua các kênh như ETF hoặc thị trường kỳ hạn. Chỉ khi những điều kiện này xảy ra đồng thời, thị trường bạc mới có thể bước vào một chu kỳ tăng giá mạnh.