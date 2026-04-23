Chưa từng có: một mặt hàng từ Trung Quốc ồ ạt tràn vào, vượt mặt 'công xưởng Đông Nam Á' tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét trong những tháng đầu năm 2026, với cả nhập khẩu lẫn tiêu thụ đều tăng mạnh. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn cung cũng ghi nhận sự thay đổi khi xe Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ, vượt qua Thái Lan để trở thành một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất vào Việt Nam.

Theo số liệu từ cơ quan hải quan, trong quý I/2026, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 56.012 ô tô nguyên chiếc, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch đạt 1,33 tỷ USD, tăng 36%, phản ánh nhu cầu thị trường đang dần phục hồi sau giai đoạn trầm lắng. Riêng tháng 3, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 23.011 xe, tăng tới 129%.

Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục dẫn đầu với 23.402 xe, tăng 27,5%. Trong khi đó, Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ với 17.168 xe, tăng hơn 73%, chính thức vượt Thái Lan – nơi chỉ đạt 13.077 xe, giảm 18,7% so với cùng kỳ.

Sự thay đổi thứ hạng này không chỉ mang ý nghĩa về con số, mà còn cho thấy xu hướng dịch chuyển nguồn cung. Trong nhiều năm, Thái Lan được xem là "công xưởng ô tô" của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt ở phân khúc xe bán tải và xe phổ thông. Tuy nhiên, trong năm nay, nguồn cung từ thị trường này suy giảm do một số mẫu xe chủ lực ngừng nhập khẩu hoặc chuyển sang lắp ráp trong nước.

Ngược lại, xe Trung Quốc đang mở rộng nhanh danh mục sản phẩm, từ xe tải sang xe du lịch, đặc biệt là các dòng xe điện và hybrid. Trong quý I, hàng loạt mẫu xe Trung Quốc đã xuất hiện tại Việt Nam, từ xe đô thị giá rẻ đến SUV và xe điện, nổi bật nhất là các hãng Geely, Omoda & Jaecoo, qua đó gia tăng hiện diện và tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp lên các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN.

Đà tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục khi nhiều mẫu xe mới từ Trung Quốc chuẩn bị ra mắt. Lợi thế về giá bán, trang bị công nghệ và xu hướng điện hóa đang giúp các thương hiệu này dần thay đổi định kiến của người tiêu dùng.

Xe nhập khẩu tăng nhưng xe lắp ráp trong nước cũng chứng kiến tín hiệu tích cực.Theo đó, xe lắp ráp trong nước tháng 3 đạt 15.693 xe, tăng 70% so với tháng trước. Tính hết quý I, có 42.947 xe lắp ráp trong nước, tăng 22%.

Ở chiều tiêu thụ, thị trường cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 3/2026 đạt 38.704 xe, tăng 101% so với tháng trước và tăng tới 122% so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho sự phục hồi mạnh mẽ của sức mua.

Đà phục hồi của thị trường đến từ nhiều yếu tố, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính từ hãng xe, đại lý và ngân hàng, giúp kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc nhiều hãng lớn như Ford, Toyota hay Hyundai liên tục điều chỉnh giá bán, thậm chí hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, đã tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn nhất trong nhiều năm.

Ngoài ra, trong bối cảnh giá xăng dầu neo ở mức cao, xu hướng chuyển sang xe điện và các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu cũng đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thị trường, góp phần định hình lại bức tranh cạnh tranh trong ngành ô tô Việt Nam.