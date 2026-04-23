Không phải xăng dầu, đây mới là thứ ‘cháy hàng’ toàn cầu: 50 quốc gia đặt mua kỷ lục, nền kinh tế 18.000 tỷ USD là ‘ông trùm’ sản xuất

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xuất khẩu các sản phẩm trị giá 68 gigawatt, bao gồm tấm pin mặt trời, cell và tấm bán dẫn trong tháng trước, gấp đôi lượng công suất xuất khẩu trong tháng 2, theo một phân tích được công bố hôm thứNăm bởi viện nghiên cứu năng lượng Ember. Con số của tháng 3 tương đương với toàn bộ công suất năng lượng mặt trời của Tây Ban Nha, Ember cho biết.

Đánh giá của viện nghiên cứu, dựa trên dữ liệu từ hải quan Trung Quốc, cũng cho thấy xuất khẩu pin đạt mức kỷ lục, loại pin thường được ghép nối với thiết bị năng lượng mặt trời để giảm sự gián đoạn của nguồn điện. Xuất khẩu xe điện cũng duy trì ở mức cao.

"Cú sốc nhiên liệu hóa thạch đang thúc đẩy sự bùng nổ của năng lượng mặt trời," Euan Graham, nhà phân tích cấp cao tại Ember, cho biết. "Năng lượng mặt trời đã trở thành động lực của nền kinh tế toàn cầu, và giờ đây, cú sốc giá nhiên liệu hóa thạch hiện tại đang đẩy nó lên một tầm cao mới." Giá năng lượng trên toàn thế giới tăng cao, gây ra khủng hoảng năng lượng ở một số quốc gia châu Á. Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, và một số khác đã trợ cấp để giảm bớt tác động cho doanh nghiệp và người dân.

Xuất khẩu sang châu Á đã tăng gấp đôi và đạt 39 GW, với sự gia tăng mạnh mẽ trong các lô hàng đến các quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Lào và thậm chí cả Nhật Bản, theo Ember cho biết.

50 quốc gia đã lập kỷ lục mọi thời đại về nhập khẩu năng lượng mặt trời của Trung Quốc trong tháng 3/ 2026, với 60 quốc gia khác ghi nhận mức cao nhất trong sáu tháng, theo nghiên cứu này. Xuất khẩu năng lượng mặt trời của Trung Quốc tăng lên ở mọi khu vực ngoại trừ Trung Đông, nơi việc tắc nghẽn ở Hormuz đã ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại.

Một nhân viên tại Tập đoàn Năng lượng Mặt trời Ronma, nhà sản xuất tấm pin mặt trời có trụ sở tại Chiết Giang, đã nói với Nikkei Asia tại Hội chợ Canton ở Quảng Châu tuần trước rằng các lô hàng của họ đến Trung Đông đã bị đình trệ. Khu vực Trung Á và Trung Đông chiếm khoảng một nửa doanh thu hàng năm của công ty.

Nhân viên này cho biết Ronma đang cố gắng bù đắp bằng cách thúc đẩy doanh số bán hàng ở các khu vực khác.

Sự gia tăng xuất khẩu năng lượng mặt trời trái ngược với xu hướng xuất khẩu chung của Bắc Kinh, vốn đã giảm mạnh trong tháng 3. Xuất khẩu chỉ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng kết hợp 21,8% được báo cáo trong hai tháng đầu năm 2026, được cho là do Tết Nguyên đán đến muộn hơn thường lệ.

Các nhà kinh tế cho rằng xuất khẩu của Trung Quốc có khả năng sẽ phục hồi trở lại, với xung đột tạm lắng nhưng chưa được giải quyết ở Trung Đông tạo ra động lực tích cực.

"Giá dầu cao hơn có khả năng thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu công nghệ xanh, một ngành công nghiệp mà Trung Quốc đang thống trị," Leah Fahy, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết trong một ghi chú gần đây.

Tình trạng dư thừa công suất trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Trung Quốc rất nghiêm trọng, với tỷ lệsử dụng công suất chỉ ở mức 40%, có nghĩa là ngành này có thể tăng sản lượng để tận dụng sự gia tăng nhu cầu toàn cầu, bà nói thêm. "Nhu cầu mạnh mẽ đối với công nghệ xanh có khả năng sẽ tiếp tục duy trì," bà nói, "và Trung Quốc có vị thế thuận lợi để hưởng lợi.

Theo Nikkei﻿