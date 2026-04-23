Giá vé máy bay tăng cao, khách bay dịp 30-4 vẫn tăng tới 15%

Dựa trên kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) dự báo sản lượng hành khách và các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm 30-4 năm nay sẽ tăng khoảng 10 - 15% so với lịch bay thường lệ.

Dự kiến hành khách qua sân bay quốc tế Nội Bài tăng trưởng tốt dịp cao điểm nghỉ lễ. Ảnh: Phan Công

Cụ thể, vào ngày cao điểm nhất là 29-4-2026, sân bay quốc tế Nội Bài dự kiến phục vụ tổng cộng 652 lượt chuyến bay, tăng 9,4% so với thường lệ và cùng kỳ năm 2025. Lưu lượng hành khách ước tính đạt 113.631 lượt khách, tăng 15% so với lịch bay thường lệ và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản lượng vận chuyển quốc tế dự kiến có 323 lượt chuyến bay (tăng 7,3% so với thường lệ và tăng 13% so với cùng kỳ 2025) với 52.102 lượt hành khách (tăng 12,3% so với thường lệ và tăng mạnh tới 29,1% so với cùng kỳ 2025).

Sản lượng vận chuyển nội địa, dự kiến có 329 lượt chuyến bay (tăng 11,5% so với thường lệ và tăng 2,8% so với cùng kỳ 2025) với 61.529 lượt hành khách (tăng 17,3% so với thường lệ và tăng 1,3% so với cùng kỳ 2025).

Đại diện sân bay quốc tế quốc tế Nội Bài cho biết mặc dù thị trường chung có những biến động về nguồn cung và giá nhiên liệu dẫn đến một số đợt cắt giảm tần suất, nhưng tại Nội Bài, vẫn ghi nhận đà tăng trưởng ổn định, đặc biệt là từ các hãng hàng không mới và việc tăng tần suất bay của các đối tác quốc tế.

Để phục vụ cao điểm nghỉ lễ, Nội Bài sẽ tăng cường an ninh cấp độ 1 từ 29-4 đến 4-5-2026.

Sân bay duy trì hoạt động 98 quầy check-in tại nhà ga T1 và 144 quầy tại nhà ga T2, trong đó có 48 quầy mới từ dự án mở rộng nhà ga T2. Hệ thống 16 băng tải trả hành lý và 122 vị trí đỗ tàu bay cũng được đưa vào khai thác tối đa.

Sân bay quốc tế Bài phối hợp với Công an cửa khẩu mở tối đa các máy soi chiếu, đồng thời tăng cường tuần tra, phân luồng giao thông và áp dụng thu phí tự động tại tất cả làn ra vào để tránh ùn tắc.

Sân bay cũng bố trí 100% nhân lực tại các vị trí trực tiếp phục vụ hành khách, duy trì điều hành 24/7 và yêu cầu các đơn vị mặt đất, vận tải, dịch vụ phi hàng không tăng cường năng lực phục vụ.

Cảng khuyến cáo hành khách làm thủ tục trực tuyến hoặc thực hiện sinh trắc học qua VNeID để giảm thời gian chờ.

Hành khách nên có mặt tại sân bay trước ít nhất 2 tiếng với chuyến nội địa và 3 tiếng với chuyến quốc tế, do việc kiểm soát an ninh cấp độ 1 có thể khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn ngày thường.

Tỉ lệ hành khách và hành lý xách tay bị kiểm tra trực quan ngẫu nhiên sẽ tăng lên trong thời gian này. Sân bay quốc tế Nội Bài cũng lưu ý hành khách không nhận giữ đồ cho người lạ và thông báo ngay cho nhân viên nếu phát hiện hành lý vô chủ hoặc dấu hiệu bất thường.