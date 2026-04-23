Lên Tây Côn Lĩnh thưởng trà Shan tuyết cổ thụ
Theo Phú Nguyễn 23-04-2026 - 06:31 AM |
Thị trường
Những cây chè Shan tuyết cổ thụ phủ lớp “tuyết trắng” tự nhiên trên búp non, được ví như báu vật của núi rừng ở xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang. Dưới bàn tay chế biến khéo léo của người dân bản địa, chè có màu nước vàng óng, vị chát nhẹ ban đầu, sau đó ngọt sâu khó quên.
Ở độ cao hơn 2.400m, dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ ôm trọn xã Cao Bồ – nơi được xem là “thủ phủ” chè Shan tuyết cổ thụ. Với gần 1.000 ha chè, nhiều cây hàng trăm năm tuổi, nơi đây hội tụ điều kiện lý tưởng về khí hậu, thổ nhưỡng để tạo nên loại trà mang hương vị đặc trưng, thanh khiết.
Những cây chè Shan tuyết cổ thụ phủ lớp “tuyết trắng” tự nhiên trên búp non, được ví như báu vật của núi rừng. Năm 2016, quần thể 220 cây chè trên 100 năm tuổi tại Cao Bồ đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, khẳng định giá trị sinh thái và văn hóa lâu đời của vùng chè này.
Người dân địa phương thu hái chè theo phương pháp thủ công, lựa chọn “1 tôm 1 lá” – phần tinh túy nhất của cây chè. Công việc đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và cả sự nâng niu, bởi mỗi búp chè là kết tinh của sương gió vùng cao.
Từng mẻ chè được đảo đều tay trên chảo nóng, canh lửa chuẩn xác để giữ màu, giữ hương – một kỹ thuật đã được truyền qua nhiều thế hệ.
Sau quá trình chế biến, trà Shan tuyết có màu nước vàng óng, vị chát nhẹ ban đầu rồi ngọt hậu sâu. Đây là sản phẩm chè hữu cơ đã được Liên đoàn quốc tế về phong trào sản xuất nông nghiệp hữu cơ chứng nhận từ năm 2011.
Giữa không gian núi rừng tĩnh lặng, chén trà Shan tuyết không chỉ là thức uống mà còn là trải nghiệm văn hóa. Người thưởng trà có thể cảm nhận rõ vị thanh mát, hậu ngọt kéo dài – như chính nhịp sống chậm rãi, bền bỉ của người dân vùng cao.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây chè Shan tuyết còn là “cầu nối” giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững ở tỉnh Tuyên Quang.
