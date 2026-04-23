5 chiếc điện thoại đáng mua nhất hiện nay

Theo Khả Văn | 23-04-2026 - 08:32 AM | Thị trường

Từ siêu phẩm iPhone 17 Pro Max cho đến phiên bản iPhone Air siêu mỏng, bảng xếp hạng những chiếc điện thoại đáng sở hữu nhất hiện nay chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của hệ sinh thái Apple cùng các đối thủ sừng sỏ.

Thị trường di động đang trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Bằng các bài kiểm tra nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm và trải nghiệm thực tế, chuyên trang Tom's Guide vừa công bố danh sách những chiếc điện thoại đáng mua nhất tháng 4/2026. Thay vì những bản danh sách dài trải đều, giới công nghệ năm nay đặc biệt chú ý đến 5 đại diện xuất sắc nhất đã đáp ứng trọn vẹn mọi tiêu chí khắt khe về hiệu năng, nhiếp ảnh và thời lượng pin.

1. iPhone 17 Pro Max

Chiếm lĩnh vị trí ngôi vương tổng thể không ai khác chính là iPhone 17 Pro Max với mức giá khởi điểm từ 37,89 triệu đồng. Chiếc máy này là minh chứng rõ nét cho việc thiết bị cao cấp nhất sẽ đi kèm với trải nghiệm đỉnh cao nhất. Điểm nhấn của thế hệ này nằm ở con chip A19 Pro siêu mạnh mẽ xử lý mượt mà mọi tác vụ, đi kèm thiết kế vật lý được tinh chỉnh tối ưu hơn với viền titanium siêu mỏng. Hệ thống ống kính tele thu phóng quang học được nâng cấp vượt bậc cùng thời lượng pin cực dài là yếu tố then chốt giúp siêu phẩm này chinh phục hoàn toàn những người dùng khó tính nhất.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra

Ở thế đối trọng với Apple, Samsung Galaxy S26 Ultra (giá từ 31,99 triệu đồng) tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn trong khả năng nhiếp ảnh linh hoạt. Vẫn giữ vững phong độ là chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất, hệ thống 4 cảm biến camera sau của máy giờ đây được tiếp sức mạnh bởi các thuật toán Galaxy AI thế hệ mới nhất. Không chỉ vậy, Samsung còn trang bị cho thiết bị lớp màn hình bảo mật chống chói hoàn toàn mới và viên pin dung lượng lớn, đảm bảo hiệu suất hoạt động bền bỉ, hỗ trợ tối đa cho nhu cầu công việc và sáng tạo nội dung.

3. iPhone 17

Nếu phiên bản Pro Max mang lại trải nghiệm tối đa thì iPhone 17 tiêu chuẩn lại được đánh giá là chiếc điện thoại mang lại giá trị sử dụng tốt nhất của Apple tính đến thời điểm hiện tại. Dù có mức giá dễ tiếp cận hơn, máy vẫn thừa hưởng trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế thời thượng, màn hình được nâng cấp tần số quét mượt mà cùng hiệu năng ổn định từ vi xử lý thế hệ mới. Khả năng tối ưu hóa của hệ điều hành iOS 19 cùng cụm camera kép được cải thiện thuật toán chụp đêm khiến đây trở thành lựa chọn hoàn hảo cho số đông người dùng.

4. iPhone Air

Một bất ngờ lớn mang tính đột phá trong danh sách tháng này là sự góp mặt của iPhone Air, đại diện xuất sắc nhất cho xu hướng thiết bị di động siêu mỏng nhẹ. Apple đã giải quyết thành công bài toán về tính thẩm mỹ khi tạo ra một thiết bị mỏng manh, tinh tế nhưng vẫn đảm bảo độ bền bỉ nhờ bộ khung hợp kim nguyên khối cấu trúc mới. Việc duy trì được màn hình sắc nét và các tính năng cốt lõi trong một thân hình thon gọn đã biến chiếc máy này thành một món phụ kiện công nghệ đậm chất thời trang.

5. Google Pixel 10a

Khép lại danh sách là một đại diện nổi bật trong phân khúc tầm trung mang tên Google Pixel 10a, chiếc điện thoại có mức giá lý tưởng từ 12,49 triệu đồng. Sức mạnh đáng gờm của máy đến từ vi xử lý Tensor G4, cung cấp gần như toàn bộ các tính năng trí tuệ nhân tạo tiên tiến vốn chỉ có mặt trên dòng Pixel 10 cao cấp. Điểm ăn tiền nhất của Pixel 10a chính là hệ thống camera được hỗ trợ bởi thuật toán nhiếp ảnh điện toán trứ danh của Google, giúp máy dễ dàng cho ra những bức ảnh xuất sắc và vượt mặt nhiều đối thủ có mức giá đắt đỏ hơn rất nhiều.

