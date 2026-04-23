VinFast mở gói nâng cấp chính hãng cho VF 3: Đánh đổi hơn chục ly trà sữa được hiển thị bản đồ trên màn hình, xe vẫn giữ nguyên ‘zin’

VinFast chính thức triển khai chương trình nâng cấp hệ thống giải trí tích hợp Apple CarPlay và Android Auto dành cho toàn bộ khách hàng sở hữu VF 3, đánh dấu bước hoàn thiện cho mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ đang nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường.

Theo đó, từ ngày 20/04/2026, người dùng VF 3 có thể đăng ký nâng cấp chính hãng với mức chi phí 2,9 triệu đồng/xe. Đây được xem là mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với định vị phổ thông của dòng xe, đồng thời mở ra khả năng trải nghiệm hệ sinh thái kết nối thông minh – yếu tố ngày càng trở thành tiêu chuẩn trong thói quen sử dụng ô tô hiện đại.

Việc bổ sung Apple CarPlay và Android Auto không đơn thuần là nâng cấp tiện nghi, mà còn giúp thay đổi cách người dùng tương tác với chiếc xe. Thông qua kết nối với điện thoại thông minh, chủ xe có thể sử dụng bản đồ dẫn đường, nghe nhạc trực tuyến, thực hiện cuộc gọi hay điều khiển bằng giọng nói một cách trực quan và an toàn hơn khi đang di chuyển.

Trước đó, VinFast đã triển khai nâng cấp miễn phí Apple CarPlay và Android Auto cho nhóm khách hàng VF 3 phiên bản Tiên phong – những người đặt cọc trong giai đoạn từ 13 đến 15/05/2024. Động thái này không chỉ thể hiện cam kết tri ân khách hàng sớm, mà còn tạo tiền đề để hãng mở rộng chương trình tới toàn bộ người dùng sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và quy trình triển khai.

Động thái này góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho VF 3 trong phân khúc xe điện đô thị giá phổ thông. Hiện mẫu xe này đang được phân phối với hai phiên bản Eco và Plus, có giá bán dao động từ 302 đến 315 triệu đồng. Với mức giá này, VF 3 hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện di chuyển linh hoạt trong đô thị, chi phí sở hữu thấp và dễ tiếp cận.

Xe được trang bị động cơ điện công suất 30 kW đặt ở cầu sau, cho khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Quãng đường di chuyển tối đa đạt 215 km sau mỗi lần sạc đầy, con số đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của đa số người dùng tại các thành phố lớn.