Cà Mau kêu gọi "giải cứu" lươn với giá 60.000 đồng/kg

Ngày 23-4, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, đã ký văn bản gửi đến hội nông dân các xã, phường cùng các sở, ngành... kêu gọi hỗ trợ, tiêu thụ khoảng 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân ở xã An Trạch.

Cà Mau kêu gọi "giải cứu" lươn nuôi quá lứa của người dân với giá 60.000 đồng/kg

"Các đơn vị có bếp ăn tập thể, như: công an, quân đội, trường học… cũng được chúng tôi kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ với giá 60.000 đồng/kg. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh Cà Mau tìm kiếm các doanh nghiệp đủ điều kiện để tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản của người dân trong thời gian tới" – lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Giá lươn giảm mạnh trong thời gian gần đây đã khiến hơn 100 tấn lươn nuôi của người dân "bí" đầu ra

Qua đây, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo người dân trước khi áp dụng mô hình sản xuất cần tìm hiểu kỹ các khuyến cáo của ngành chức năng về nhu cầu của thị trường đối với từng sản phẩm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau có hơn 20 hộ nuôi lươn thương phẩm với quy mô từ 8 tấn/hộ trở lên. Những ngày qua, giá lươn giảm mạnh đã ảnh hưởng hơn 100 tấn lươn nuôi quá lứa của người dân và chưa tìm được đầu ra.

Ông Nguyễn Hoàng Lịnh (ngụ xã An Trạch) cho hay trước đây, lươn thương phẩm luôn được thu mua với giá trên 80.000 đồng/kg. Vì vậy, gia đình ông đã quyết định đầu tư hơn 400 triệu đồng để nuôi lươn. Tuy nhiên, hiện giá lươn thương phẩm giảm còn 37.000 – 40.000 đồng/kg cộng với thương lái không còn mặn mà nên hộ nuôi gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra và đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Tại TP Cần Thơ, người dân cũng có hàng ngàn tấn lươn quá lứa chưa được tiêu thụ. Việc giá thấp khiến người dân có tâm lý "treo ao" chờ đợi, dẫn đến tình trạng lươn quá lứa. Hội Nông dân TP Cần Thơ đang tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc tiêu thụ giúp người dân. Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP Cần Thơ, nguyên nhân cốt lõi là do phong trào nuôi lươn phát triển quá nhanh, mang tính tự phát và thiếu quy hoạch. Người dân thấy lợi nhuận trước mắt đã ồ ạt đầu tư dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.



