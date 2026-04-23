Lãnh đạo Grab, Salesforce chỉ ra 'lỗ hổng' vận hành đang bào mòn doanh nghiệp Việt

Diễn đàn The Innovation Insiders #3 với chủ đề “Đổi mới cách doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp” đã diễn ra tại TP.HCM ngày 22/04/2026, quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao.

Sự kiện do InnoEx và Grab For Business phối hợp tổ chức, tập trung vào một vấn đề cốt lõi: doanh nghiệp Việt cần thay đổi cách vận hành nếu muốn tồn tại và phát triển trong giai đoạn mới.

Khi tăng trưởng không còn đồng nghĩa với hiệu quả

Một trong những thực tế được nhấn mạnh tại diễn đàn là nghịch lý ngày càng phổ biến: doanh nghiệp vẫn tăng trưởng doanh thu nhưng hiệu quả vận hành không theo kịp. Khoảng cách giữa tăng trưởng và lợi nhuận trở nên rõ rệt, đặc biệt ở nhóm SME – chiếm tới 97–98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch & CEO Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, nền kinh tế đang bước vào giai đoạn mà các quy luật tăng trưởng cũ dần mất hiệu lực. Khi số lượng doanh nghiệp gia tăng nhanh, không gian cạnh tranh thu hẹp lại, lợi thế không còn đến từ quy mô hay tốc độ mở rộng mà nằm ở năng lực vận hành và thực thi nội tại.

Áp lực này càng lớn khi chi phí đầu vào liên tục tăng. Nếu tiếp tục duy trì mô hình vận hành cồng kềnh, thiếu tối ưu, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận bị bào mòn. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không còn là lựa chọn dài hạn mà trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại.

“Điểm nghẽn” không nằm ở thị trường

Phiên thảo luận chiến lược tại sự kiện nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp không nằm ở thị trường, mà nằm ngay trong hệ thống vận hành.

Ông Pakornkit Chanwanityotin, Giám đốc Kinh doanh Cấp cao ASEAN của Salesforce, cho rằng “hiện thực mới” của kinh doanh xoay quanh ba yếu tố: tốc độ, trải nghiệm và niềm tin. Áp lực lớn nhất đến từ kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng – những người không còn so sánh doanh nghiệp với đối thủ cùng ngành, mà với trải nghiệm tốt nhất họ từng có.

Để đáp ứng kỳ vọng đó, dữ liệu cần phải thông suốt. Tuy nhiên, theo ông, “ốc đảo dữ liệu” lại là điểm nghẽn phổ biến nhất hiện nay. Khi dữ liệu bị phân mảnh, doanh nghiệp mất khả năng hành động đúng thời điểm, dù insight vẫn tồn tại trong hệ thống. Vì vậy, ưu tiên không phải là chọn công nghệ, mà là xác định đúng vấn đề và xây dựng nền tảng dữ liệu đủ mạnh để biến insight thành hành động.

Ở góc độ vận hành thực tế, bà Erika Oktora, Giám đốc Khu vực Self Serve Business của Grab For Business, đưa ra một hình ảnh trực quan: “A small leak will sink a great ship”. Theo bà, những “lỗ hổng nhỏ” trong vận hành hằng ngày – từ quy trình thủ công, hệ thống phân mảnh đến thiếu dữ liệu thời gian thực – chính là nguyên nhân khiến doanh nghiệp thất thoát chi phí và chậm ra quyết định.

Bà phân tích, một quy trình hoàn ứng chi phí với nhiều bước thủ công có thể không đáng kể ở quy mô nhỏ, nhưng khi nhân lên hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân sự, sẽ trở thành gánh nặng lớn. Giải pháp, theo bà, không nằm ở việc bổ sung thêm nhân lực, mà là đơn giản hóa hệ thống, tích hợp quy tắc vào công nghệ để giảm sai sót và giải phóng nguồn lực con người.

Tự động hóa và dữ liệu trở thành nền tảng vận hành

Thông điệp này cũng được ông Thân Mạnh Tấn, đại diện Grab For Business, nhấn mạnh khi cho rằng quản lý thủ công chính là “điểm nghẽn” âm thầm bào mòn lợi nhuận và hạn chế khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Theo ông, tự động hóa không chỉ nhằm giảm sai sót mà còn giúp doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng quy mô mà không gia tăng gánh nặng nhân sự. Việc chuyển đổi từ vận hành thủ công sang nền tảng số cho phép doanh nghiệp kiểm soát chi phí ngay từ đầu, đồng thời biến dữ liệu vận hành thành cơ sở cho các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Ở chiều ngược lại, Salesforce mang đến góc nhìn về việc ứng dụng các nền tảng CRM tích hợp AI để giải quyết bài toán phân mảnh dữ liệu. Thay vì thay thế con người, các công cụ như Agentforce được định vị là trợ lý thông minh, giúp giảm tải công việc lặp lại để đội ngũ tập trung vào những hoạt động tạo giá trị cao hơn như tư duy chiến lược và kết nối khách hàng.

Doanh nghiệp buộc phải “vận hành khác đi”

Từ các góc nhìn tại diễn đàn, một kết luận xuyên suốt được đưa ra: doanh nghiệp không thể tiếp tục vận hành theo cách cũ trong một hệ tiêu chuẩn mới.

Việc mở rộng quy mô cần đi kèm với hiệu quả; quy trình phải được chuẩn hóa; công nghệ phải gắn với thực tế vận hành hằng ngày; và năng lực đổi mới cần trở thành một phần của hệ thống, thay vì những sáng kiến rời rạc.

“Cuộc chơi kế tiếp” đã được định hình không chỉ bởi thị trường mà còn bởi các tiêu chuẩn vận hành mới. Trong bối cảnh đó, câu hỏi quan trọng không còn là có thay đổi hay không, mà là doanh nghiệp có thể thích nghi nhanh đến đâu và vận hành hiệu quả đến mức nào để tiếp tục tồn tại.