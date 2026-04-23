Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

Theo Thuỳ An | 23-04-2026 - 15:44 PM | Thị trường

Chiều nay (23/4), giá xăng, dầu trong nước cùng giảm trong phiên điều hành vào chiều nay (23/4).

Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.159 đồng/lít, cuối cùng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 820 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 23/4 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.834 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.880 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.697 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.811 đồng/kg

Như vậy, giá dầu trong nước đã đồng loạt giảm 5 phiên liên tiếp, giá xăng giảm 2 phiên liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng nhưng quyết định trích lập quỹ. Cụ thể trích quỹ dầu mazut, dầu diesel 400 đồng/lít.

