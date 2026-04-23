Honda Motor vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động kinh doanh ô tô tại thị trường Hàn Quốc vào cuối năm nay. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hãng có thể đối mặt khoản thua lỗ lên tới 2,5 nghìn tỷ yên (15,75 tỷ USD) trong năm tài chính 2026 - 2027, sau khi điều chỉnh chiến lược phát triển xe điện.

Honda bắt đầu hiện diện tại Hàn Quốc từ năm 2002 với mảng xe máy và mở rộng sang kinh doanh ô tô từ năm 2004 thông qua công ty con Honda Korea. Dù rút khỏi mảng ô tô, hãng xác nhận vẫn duy trì hoạt động xe máy tại thị trường này, đồng thời tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng và phụ tùng cho khách hàng hiện hữu.

Theo đại diện doanh nghiệp, quyết định dừng bán ô tô là kết quả của quá trình cân nhắc nhằm tái phân bổ nguồn lực, hướng đến cải thiện năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Honda đang triển khai hàng loạt điều chỉnh quy mô sản xuất tại các thị trường trọng điểm.

Trước đó, hãng đã công bố kế hoạch tạm ngừng hoạt động một nhà máy sản xuất xe động cơ đốt trong tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào tháng 6. Đây là nhà máy Huangpu, vận hành từ năm 1999 thông qua liên doanh với GAC Group, có công suất 240.000 xe mỗi năm, tương đương khoảng 20% tổng năng lực sản xuất của Honda tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, hãng cũng đang xem xét đóng cửa thêm một dây chuyền tại nhà máy của Dongfeng Motor, nhưng việc này có thể khiến tổng công suất xe động cơ đốt trong tại Trung Quốc giảm gần một nửa.

Trong giai đoạn 2024–2025, Honda đã tạm dừng sản xuất tại hai nhà máy ở Quảng Châu và một nhà máy ở Vũ Hán. Dù đã mở thêm các cơ sở sản xuất xe điện vào cuối năm 2024, các sản phẩm mới vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng địa phương.

Sự suy giảm tại thị trường Trung Quốc là yếu tố tác động trực tiếp đến các quyết định tái cấu trúc. Năm 2025, doanh số của Honda tại đây giảm 24%, xuống còn 640.000 xe, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp sụt giảm.

Trong bối cảnh xe điện và xe hybrid cắm điện chiếm ưu thế, nhu cầu đối với xe động cơ đốt trong giảm nhanh, trong khi các mẫu xe điện của Honda bị đánh giá là giá cao và thiếu tính năng công nghệ so với đối thủ.

Trái ngược với Honda, các đối thủ đồng hương như Toyota và Nissan đang có dấu hiệu hồi phục nhờ các mẫu xe điện và xe hybrid mới, nhiều công nghệ và ngoại hình bắt mắt.

Trên bình diện toàn cầu, Honda cũng đang chịu áp lực lớn về tài chính. Hãng đã ghi nhận mức lỗ ròng hợp nhất lên tới 690 tỷ yên (4.34 tỷ USD) cho năm tài chính 2025 - 2026, mức thua lỗ cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tác động không chỉ giới hạn ở Đông Bắc Á mà còn lan sang khu vực Đông Nam Á. Tại các thị trường như Thái Lan, Indonesia và Malaysia, doanh số của Honda trong năm 2025 giảm 17%, xuống còn 210.000 xe. Áp lực cạnh tranh gia tăng đáng kể khi các hãng xe điện Trung Quốc, đặc biệt là BYD, mở rộng hiện diện nhanh chóng. Đồng thời, biến động giá nhiên liệu và xu hướng tiêu dùng cũng khiến người dùng trong khu vực dần chuyển sang các dòng xe điện.

Bối cảnh đó buộc Honda phải xem xét lại toàn bộ lộ trình phát triển dài hạn. Tại cuộc họp báo tới đây diễn ra vào tháng 5, hãng sẽ đề cập khả năng điều chỉnh mục tiêu đến năm 2040. Đây thời điểm dự kiến toàn bộ xe mới bán ra sẽ là xe điện hoặc xe chạy pin nhiên liệu. Song song với đó, các kế hoạch đầu tư vào xe điện cũng được rà soát để phù hợp với năng lực tài chính hiện tại.

Việc rút khỏi thị trường Hàn Quốc và thu hẹp sản xuất tại Trung Quốc cho thấy Honda đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu, trong nỗ lực thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của ngành ô tô toàn cầu, đặc biệt là quá trình chuyển dịch sang điện hóa.