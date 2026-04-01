Đuối thế trước xe điện Trung Quốc ở đâu chứ ở thị trường này xe hybrid của Nhật Bản vẫn là số 1

Xe hybrid được ưa chuộng hơn xe điện

Ấn Độ – thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới đang đi theo quỹ đạo khác với kỳ vọng của nhiều hãng xe điện. Theo báo cáo của Care Ratings, xe hybrid dự kiến chiếm khoảng 10% doanh số ô tô vào năm tài chính kết thúc tháng 3/2027, gấp đôi tỷ lệ 5% của xe thuần điện.

Diễn biến thực tế cũng đang nghiêng về phía xe hybrid. Dữ liệu đăng ký cho thấy doanh số dòng xe này đạt 362.866 chiếc trong năm tài chính 2025–2026, tăng mạnh so với 98.010 chiếc được bán ra của năm 2019–2020. Trong cùng giai đoạn, doanh số bán xe điện hàng năm tại Ấn Độ chỉ đạt 131.865 chiếc. Điều này cho thấy, tốc độ mở rộng thị phần của xe điện đang chậm hơn đáng kể.

Sẽ có thêm nhiều mẫu xe hybrid mới được ra mắt tại Ấn Độ trong thời gian tới.

Đáng chú ý, mức tăng của xe hybrid diễn ra trong bối cảnh nguồn cung còn hạn chế. Toàn thị trường hiện chỉ có khoảng 8 mẫu hybrid, trong khi xe điện có hơn 40 lựa chọn.

Tuy vậy, người mua vẫn nghiêng về xe hybrid nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng không làm thay đổi thói quen sử dụng. Chủ xe vẫn thực hiện việc đổ xăng tại các trạm nhiên liệu truyền thống và không gặp phải nỗi lo về quãng đường di chuyển hay hạ tầng sạc pin.

Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm khách hàng từng sử dụng xe diesel hoặc nhạy cảm với chi phí vận hành. Hybrid trở thành phương án trung gian, cân bằng giữa hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và tính tiện dụng hàng ngày.

Toyota vẫn đang dẫn đầu

Phân khúc xe hybrid ở thị trường Ấn Độ hiện do các hãng xe Nhật nắm lợi thế. Toyota và Maruti Suzuki dẫn dắt thị trường với các mẫu như Toyota Innova Hybrid hay Maruti Grand Vitara.

Trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026, Maruti Suzuki bán hơn 1,8 triệu xe. Trong tổng số đó có 20.466 chiếc thuộc dòng xe hybrid. Liên doanh Toyota - Kirloskar Motors cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với 366.896 xe được bán ra. Trong đó, lượng xe hybrid đạt 91.536 chiếc, dẫn đầu toàn thị trường.

Các hãng xe điện lớn như BYD đang tỏ ra thất thế trước xe Nhật.

Ngược lại, các hãng xe điện lớn lại đang gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu được chính phủ Ấn Độ công bố, Tesla chỉ bán chưa đến 400 xe kể từ năm 2025, trong khi BYD cũng mới đạt dưới 7.000 xe. Kết quả này trái ngược với vị thế toàn cầu, nơi BYD và Tesla lần lượt bán 2,26 triệu và 1,64 triệu xe điện trong năm 2025. Tại Ấn Độ, thị phần xe điện vẫn chủ yếu nằm trong tay các hãng nội địa như Tata Motors và Mahindra & Mahindra.

Các chuyên gia dự báo thời gian tới, nguồn cung hybrid sẽ tăng nhanh. Các hãng xe lớn như Hyundai, Kia, Renault, Honda và Maruti Suzuki đều có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, nhằm thu hút khách hàng. Do đó, số mẫu hybrid ra mắt trong 12 tháng tới có thể sẽ vượt tổng số xe của 5 năm trước.

Trong khi đó, xe điện vẫn đối mặt với 2 rào cản chính, đó là hạ tầng sạc chưa hoàn thiện và chi phí sở hữu cao, bao gồm cả yếu tố giá trị bán lại. Ngoài ra, mức thuế nhập khẩu cao tiếp tục hạn chế khả năng mở rộng của các hãng quốc tế, khiến quá trình thâm nhập thị trường diễn ra chậm hơn dự kiến.