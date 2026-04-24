Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói về 'mỏ dầu không bao giờ cạn' tại ĐHCĐ VinGroup - VinSmart Future đã 'khai thác' đến đâu?

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 22/4, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về chiến lược công nghệ, trong đó nổi bật là kế hoạch phát triển siêu ứng dụng V-App và hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Theo lãnh đạo Vingroup, V-App hiện được triển khai theo hai hướng. Trong đó, V-App 1 tập trung vào phục vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Ở giai đoạn đầu, ứng dụng chủ yếu phục vụ nhu cầu nội bộ, nhưng sẽ từng bước mở rộng để trở thành một nền tảng thương mại điện tử, kết hợp mô hình Online-to-Offline (O2O). Để vận hành hiệu quả, V-App cần lượng dữ liệu lớn và có độ xác thực cao, và LLM đóng vai trò nền tảng.

LLM (Large Language Model) là một dạng mô hình trí tuệ nhân tạo sử dụng công nghệ học sâu và kiến trúc mạng nơ-ron để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các mô hình này được huấn luyện trên khối lượng dữ liệu khổng lồ, từ đó có thể thực hiện nhiều tác vụ như trả lời câu hỏi, tóm tắt nội dung, dịch thuật hay tạo văn bản.

Những ứng dụng phổ biến dựa trên LLM hiện nay có thể kể đến như ChatGPT, các công cụ AI của Google hay Apple. Nếu một ứng dụng nào đó có chatbot, trình tạo văn bản hoặc tóm tắt văn bản tích hợp sẵn, thì gần như chắc chắn nó sử dụng LLM.

Đáng chú ý, từ ngày 30/4, Vingroup sẽ bắt đầu triển khai hệ thống LLM quy mô lớn phục vụ cho các tác vụ tổng hợp, phân tích và xử lý dữ liệu. Dự kiến, quy mô hệ thống này sẽ tiếp tục mở rộng, nằm trong nhóm các nền tảng LLM lớn trên thế giới.

Trên thế giới quốc tế, mô hình GPT-3 của OpenAI có khoảng 175 tỷ tham số, trong khi các hệ thống như Claude 2 nổi bật với khả năng xử lý đầu vào lên tới 100.000 token/lượt, cho phép đọc và phân tích khối lượng tài liệu rất lớn.

Ở cùng nhóm, Jurassic-1 sở hữu khoảng 178 tỷ tham số, còn Command có khả năng hoạt động đa ngôn ngữ trên hơn 100 ngôn ngữ. Hay Orca của Microsoft chỉ có khoảng 13 tỷ token. Hiện nay, Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai quốc gia dẫn đầu về phát triển các mô hình LLM quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc Tập đoàn Vingroup phát triển LLM riêng với quy mô lớn cho thấy định hướng tham gia sâu vào cuộc đua công nghệ lõi, thay vì chỉ dừng ở mức ứng dụng. Điều này giúp ưu tiên khai thác nguồn dữ liệu chính thống trong hệ sinh thái, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp lý.

Đơn vị thực hiện phát triển, VinSmart Future là đơn vị được thành lập tháng 9/2025, định hướng trở thành công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp này tập trung xây dựng nền tảng phần mềm lõi, hạ tầng dữ liệu, các dịch vụ AI dùng chung và siêu ứng dụng V-App.

Theo định hướng, người dùng chỉ cần cài đặt một ứng dụng duy nhất để sử dụng toàn bộ dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở, di chuyển, du lịch, y tế, giáo dục đến mua sắm và tiêu dùng hàng ngày. Đây được xem là bước đi nhằm tăng tính kết nối và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Hiện VinSmart Future có vốn điều lệ gần 627 tỷ đồng, với Vingroup nắm giữ hơn 99% cổ phần và đội ngũ hơn 2.500 nhân sự. Trước đó, tập đoàn cũng công bố chương trình đào tạo 20.000 nhân sự AI thông qua các đơn vị như Đại học VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái.

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhấn mạnh,﻿ khi dữ liệu được khai thác, phân tích bằng công nghệ AI và Big Data, sẽ tạo ra giá trị kinh tế gấp nhiều lần giá trị ban đầu. Đây chính là "dầu mỏ" của thế kỷ XXI, là nguồn tài nguyên vô tận cho đổi mới sáng tạo, ra đời hàng nghìn sản phẩm dịch vụ mới, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Do đó, việc đẩy mạnh đầu tư vào AI và siêu ứng dụng cho thấy tham vọng của Vingroup trong việc xây dựng nền tảng công nghệ quy mô lớn, hướng tới làm chủ dữ liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.