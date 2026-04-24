Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu pin sạc 6 phút: Trung Quốc đang dẫn trước thế giới bao xa?

Theo Anh Phương | 24-04-2026 - 07:22 AM | Thị trường

Cuộc chiến pin xe điện đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Theo tờ Business Insider (BI), Trung Quốc hiện không chỉ đơn thuần là một người chơi, mà họ đang nắm giữ "hơi thở" của chuỗi cung ứng pin xe điện (EV) toàn cầu, từ nguồn nguyên liệu thô sơ khai cho đến những chiếc xe thành phẩm bóng bẩy.

Đây là thành quả của hàng thập kỷ đầu tư bền bỉ dưới sự dẫn dắt của nhà nước và những nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ. Tất cả đã đưa quốc gia này vươn lên vị trí dẫn đầu trong một trong những công nghệ then chốt nhất của thế kỷ 21.

Tuy nhiên, "bàn cờ" năng lượng thế giới đang bắt đầu xuất hiện những nước đi mới. Tình trạng dư thừa năng suất trong nước và những cuộc chiến giá cả khốc liệt đang đẩy các tập đoàn Trung Quốc phải tìm đường bành trướng ra hải ngoại.

Cùng lúc đó, các đối thủ ở bờ kia đại dương cũng không hề ngồi yên. Họ đang ráo riết huy động mọi nguồn lực để cạnh tranh, từ việc phát triển các công thức hóa học mới cho pin đến nỗ lực tự thân xây dựng chuỗi cung ứng riêng biệt nhằm thách thức sự thống trị của "gã khổng lồ" châu Á.

Sức mạnh của "ông trùm" pin xe điện tại Trung Quốc

Việc 4 trong số 5 nhà sản xuất pin lithium-ion hàng đầu thế giới đặt trụ sở tại Trung Quốc hoàn toàn không phải là một sự tình cờ của lịch sử.

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), nhà sản xuất pin EV lớn nhất hành tinh vừa qua đã trình làng một công nghệ sạc siêu nhanh mới ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh. Đây được xem là đòn đánh phủ đầu nhằm duy trì khoảng cách an toàn với đối thủ đồng hương BYD và các đối thủ nội địa khác.

Điểm nhấn của CATL chính là dòng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) thế hệ mới nhất, có khả năng sạc từ 10% lên 98% chỉ trong vỏn vẹn 6 phút. Bước tiến này đã đưa trải nghiệm sạc xe điện tiệm cận với tốc độ đổ xăng truyền thống, vốn là rào cản tâm lý lớn nhất của người tiêu dùng đối với xe xanh.

Những bước tiến thần tốc của Trung Quốc đã đẩy Mỹ và nhiều quốc gia khác vào thế phòng ngự. Trong khi các nhà sản xuất ô tô truyền thống đang nỗ lực vận động hành lang để ngăn chặn làn sóng xe điện giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường Mỹ, thì trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt.

Các nhà hóa học đang miệt mài tìm kiếm những phương thức mới để tạo ra một loại pin ưu việt hơn, bền hơn và rẻ hơn. Dù Trung Quốc đang dẫn trước, nhưng dư địa phát triển trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng vẫn còn màu mỡ cho các doanh nghiệp và nghiên cứu, hứa hẹn một tương lai bùng nổ.

*Nguồn: BI

MPV điện Wuling HG7 nhận cọc tại Việt Nam: Giá dự kiến 499 triệu, đi 300 km/sạc, ‘phả hơi nóng’ lên BYD M6

Theo Anh Phương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mặt hàng Việt đang đánh chiếm thị trường Mỹ và Brazil: Bán đầy ở chợ Việt ít ai để ý, nay được 'gom hàng' lập kỷ lục chưa từng có

Bank of America dự báo sốc: Bạc có thể lên hơn 300 USD ngay trong năm 2026, nhà đầu tư cần lưu ý một điều

Nhập siêu 7,9 tỷ USD do đâu?

06:38 , 24/04/2026
Đuối thế trước xe điện Trung Quốc ở đâu chứ ở thị trường này xe hybrid của Nhật Bản vẫn là số 1

00:01 , 24/04/2026
MPV điện Wuling HG7 nhận cọc tại Việt Nam: Giá dự kiến 499 triệu, đi 300 km/sạc, 'phả hơi nóng' lên BYD M6

20:44 , 23/04/2026
Ăn 2 bát phở, 1 đĩa gà và cốc nước cam hết 900.000 đồng ở Hà Nội, khách đăng lên mạng: Chủ quán nói lý do

Ăn 2 bát phở, 1 đĩa gà và cốc nước cam hết 900.000 đồng ở Hà Nội, khách đăng lên mạng: Chủ quán nói lý do

20:05 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên