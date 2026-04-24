Siêu pin sạc 6 phút: Trung Quốc đang dẫn trước thế giới bao xa?

Theo tờ Business Insider (BI), Trung Quốc hiện không chỉ đơn thuần là một người chơi, mà họ đang nắm giữ "hơi thở" của chuỗi cung ứng pin xe điện (EV) toàn cầu, từ nguồn nguyên liệu thô sơ khai cho đến những chiếc xe thành phẩm bóng bẩy.

Đây là thành quả của hàng thập kỷ đầu tư bền bỉ dưới sự dẫn dắt của nhà nước và những nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ. Tất cả đã đưa quốc gia này vươn lên vị trí dẫn đầu trong một trong những công nghệ then chốt nhất của thế kỷ 21.

Tuy nhiên, "bàn cờ" năng lượng thế giới đang bắt đầu xuất hiện những nước đi mới. Tình trạng dư thừa năng suất trong nước và những cuộc chiến giá cả khốc liệt đang đẩy các tập đoàn Trung Quốc phải tìm đường bành trướng ra hải ngoại.

Cùng lúc đó, các đối thủ ở bờ kia đại dương cũng không hề ngồi yên. Họ đang ráo riết huy động mọi nguồn lực để cạnh tranh, từ việc phát triển các công thức hóa học mới cho pin đến nỗ lực tự thân xây dựng chuỗi cung ứng riêng biệt nhằm thách thức sự thống trị của "gã khổng lồ" châu Á.

Sức mạnh của "ông trùm" pin xe điện tại Trung Quốc

Việc 4 trong số 5 nhà sản xuất pin lithium-ion hàng đầu thế giới đặt trụ sở tại Trung Quốc hoàn toàn không phải là một sự tình cờ của lịch sử.

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), nhà sản xuất pin EV lớn nhất hành tinh vừa qua đã trình làng một công nghệ sạc siêu nhanh mới ngay trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh. Đây được xem là đòn đánh phủ đầu nhằm duy trì khoảng cách an toàn với đối thủ đồng hương BYD và các đối thủ nội địa khác.

Điểm nhấn của CATL chính là dòng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) thế hệ mới nhất, có khả năng sạc từ 10% lên 98% chỉ trong vỏn vẹn 6 phút. Bước tiến này đã đưa trải nghiệm sạc xe điện tiệm cận với tốc độ đổ xăng truyền thống, vốn là rào cản tâm lý lớn nhất của người tiêu dùng đối với xe xanh.

Những bước tiến thần tốc của Trung Quốc đã đẩy Mỹ và nhiều quốc gia khác vào thế phòng ngự. Trong khi các nhà sản xuất ô tô truyền thống đang nỗ lực vận động hành lang để ngăn chặn làn sóng xe điện giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường Mỹ, thì trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt.

Các nhà hóa học đang miệt mài tìm kiếm những phương thức mới để tạo ra một loại pin ưu việt hơn, bền hơn và rẻ hơn. Dù Trung Quốc đang dẫn trước, nhưng dư địa phát triển trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng vẫn còn màu mỡ cho các doanh nghiệp và nghiên cứu, hứa hẹn một tương lai bùng nổ.

*Nguồn: BI