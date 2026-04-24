Ngành rau quả tự tin mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành rau quả đang nổi lên như một "điểm sáng" xuất khẩu nhờ khả năng thích ứng linh hoạt. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Nhu cầu tại các thị trường lớn duy trì ổn định, cùng với việc mở rộng thị trường mới đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành.

Mới đây, gần 100 tấn rau quả tươi vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ Việt Nam tới Trung Đông, góp phần duy trì chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại. Tại đây, trái cây Việt Nam tiếp tục được phân phối rộng rãi trong các hệ thống siêu thị lớn.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, rau quả Việt Nam đang mở rộng sang nhiều thị trường mới. Đáng chú ý, bưởi đã chính thức có mặt tại Australia, trong khi Trung Quốc mở cửa chính ngạch đối với mặt hàng này và chanh, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng.

Cùng với đó, doanh nghiệp đang tập trung nâng cao giá trị gia tăng, chủ động vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước biến động. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng từ 15–20% trong năm nay.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cơ cấu thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực, chiếm hơn 50% kim ngạch. Các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á đang tiếp tục được mở rộng.

Dự báo trong quý II, xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ việc triển khai hiệu quả các nghị định thư và nhiều loại trái cây bước vào vụ thu hoạch chính. Ngành rau quả đang tự tin với mục tiêu xuất khẩu có thể đạt 10 tỷ USD trong năm 2026.