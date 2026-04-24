Tổng thống Hàn Quốc: “Phở đã trở thành món quốc dân của cả hai nước, người Hàn rất yêu thích Đà Nẵng”

Theo Khánh Vy | 24-04-2026 - 10:30 AM | Thị trường

Tổng thống Lee Jae Myung đã khiến đông đảo người dân thích thú khi nhắc đến sức hút của BlackPink tại Hà Nội, đồng thời khẳng định món Phở truyền thống nay đã trở thành món ăn quốc dân của người dân xứ kim chi.

Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, điểm nhấn thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhất đối với công chúng chính là những chia sẻ đầy gần gũi của vị nguyên thủ Hàn Quốc. Theo thông tin từ trang Thông tin Chính phủ, Tổng thống không ngần ngại ví von món Phở truyền thống của chúng ta giờ đây đã trở thành món ăn quốc dân của cả hai quốc gia. Lời khẳng định này ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, chứng minh cho sức mạnh kết nối tuyệt vời của ẩm thực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 4 năm 2026

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn nhắc đến sự kiện nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội như một minh chứng rõ nét tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Những con số thống kê cũng chứng minh sức hút qua lại này khi trong năm 2025, đã có khoảng 5 triệu người dân hai nước đi du lịch, thăm viếng lẫn nhau. Đặc biệt, người Hàn Quốc dành một tình yêu rất lớn cho thành phố biển Đà Nẵng.

BLACKPINK và 2 đêm concert cháy vé tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội tháng 7/2023 (ảnh: Somewhere in Ha Noi)

Thành phố Đà Nẵng thu hút khách du lịch Hàn Quốc

Sự tinh tế của Tổng thống Lee Jae Myung càng được khắc họa rõ nét khi ông đọc trích đoạn thơ kinh điển của đại thi hào Nguyễn Du: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Qua lăng kính văn hóa, ông nhấn mạnh thành quả quý giá nhất trong mối quan hệ song phương chính là tình cảm sâu đậm, tấm lòng chân thành và sự trân trọng lẫn nhau của nhân dân hai nước.

Ngài Tổng thống cũng chia sẻ thêm về ấn tượng khó quên khi dạo bước quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi ông cảm nhận trọn vẹn "hơi thở nghìn năm văn hiến" và nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết từ dòng xe tấp nập trên phố phường thủ đô.

Cơn sốt phở Việt lan rộng đến mức hàng loạt sao hạng A của showbiz Hàn cũng tự nguyện "lọt hố"

Cơn sốt phở Việt lan rộng đến mức hàng loạt sao hạng A của showbiz Hàn cũng tự nguyện "lọt hố". Ai mà quên được khoảnh khắc Rosé của BLACKPINK nửa đêm trốn đi ăn phở lề đường rồi húp cạn nước dùng, hay nam thần Lee Jong Suk dù đang ép cân giữ dáng vẫn phải "ăn gian" đánh bay hai bát phở to đùng. Đỉnh điểm là Siwon của Super Junior từng lập kỷ lục "diệt" gọn 12 bát phở chỉ trong 3 ngày lưu diễn ở Việt Nam.

Ăn 2 bát phở, 1 đĩa gà và cốc nước cam hết 900.000 đồng ở Hà Nội, khách đăng lên mạng: Chủ quán nói lý do

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói về 'mỏ dầu không bao giờ cạn' tại ĐHCĐ Vingroup - VinSmart Future đã 'khai thác' đến đâu?

Một mặt hàng Việt đang đánh chiếm thị trường Mỹ và Brazil: Bán đầy ở chợ Việt ít ai để ý, nay được 'gom hàng' lập kỷ lục chưa từng có

2 máy chủ AI 'made in Vietnam' xuất hiện tại sự kiện Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc

10:21 , 24/04/2026
Giá bạc sáng nay ngày 24/4

10:15 , 24/04/2026
Giá ớt bất ngờ lao dốc mạnh

10:04 , 24/04/2026
Cận cảnh VinFast Amio: Xe máy điện rẻ nhất của VinFast, hết điện cũng không lo đẩy bộ vì có trang bị 'đặc biệt'

09:41 , 24/04/2026

