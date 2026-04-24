Cận cảnh VinFast Amio: Xe máy điện rẻ nhất của VinFast, hết điện cũng không lo đẩy bộ vì có trang bị ‘đặc biệt’

Theo Vĩnh Phúc | 24-04-2026 - 09:41 AM | Thị trường

Sở hữu quãng đường di chuyển khoảng 65 km mỗi lần sạc cùng tốc độ tối đa 30 km/h, VinFast Amio đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong phạm vi ngắn.

Không chỉ tập trung vào nhóm sản phẩm xe máy điện phổ thông, VinFast còn có dải sản phẩm riêng dành cho người dùng là học sinh, trong đó đáng chú ý nhất là VinFast Amio - dòng xe đạp điện được định vị là rẻ nhất trong danh mục của hãng, hướng đến học sinh, sinh viên và người dùng cần một giải pháp đi lại tiết kiệm, đơn giản.

Amio là mẫu xe máy điện duy nhất của VinFast trang bị bàn đạp.

VinFast Amio sở hữu kích thước tổng thể 1.715 x 690 x 1.050 mm (dài x rộng x cao), cùng chiều dài cơ sở 1.168 mm. Xe mang thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển trong các con hẻm nhỏ hoặc khu vực có mật độ giao thông cao. Hãng không công bố khối lượng của Amio, tuy nhiên trải nghiệm thực tế mẫu xe này ước tính nặng khoảng 90 kg, dễ dàng nhấc lên để xoay chuyển trong không gian hẹp.

Dù nằm ở phân khúc giá thấp, Amio vẫn được trang bị đèn chiếu sáng chính dạng LED đi kèm thấu kính hỗ trợ, giúp cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển ban đêm. Hệ thống phanh sử dụng loại tang trống cho cả bánh trước và sau - lựa chọn quen thuộc trong phân khúc xe phổ thông.

Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều dùng công nghệ LED.

Xe có màn hình tốc độ dạng LED màu thiết kế theo hướng tối giản. Người dùng có thể theo dõi các thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin hay chế độ lái đang sử dụng.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 1,024 kWh, được bố trí dưới sàn để chân, giúp tối ưu không gian cũng như hạ thấp trọng tâm xe, từ đó cải thiện độ ổn định khi di chuyển. Thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng đô thị.

Đáng chú ý, Amio là mẫu xe điện duy nhất trong dải sản phẩm của VinFast được trang bị bàn đạp. Chi tiết này mang lại giá trị sử dụng thực tế rõ rệt, người dùng có thể tiếp tục di chuyển khi xe hết điện, hoặc chủ động hỗ trợ lực khi cần leo dốc.

VinFast Amio có giá bán 13,9 triệu đồng.

Về vận hành, Amio cung cấp 2 chế độ lái Eco và Sport. Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 30 km/h, sử dụng động cơ công suất 800W và có thể di chuyển quãng đường lên tới 65 km sau mỗi lần sạc đầy. Những thông số này đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong phạm vi ngắn như đi học, đi làm hoặc di chuyển nội đô.

VinFast Amio được phân phối với giá bán 13,9 triệu đồng, đã bao gồm 1 bộ sạc đi kèm. Xe có 5 tùy chọn màu sắc gồm đỏ, trắng, đen, xanh và xám, mang lại sự đa dạng trong lựa chọn và cá nhân hóa cho người dùng.

