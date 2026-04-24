Giá bạc sáng nay ngày 24/4

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.828.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.916.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 75,4 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 77,7 triệu đồng/thỏi (bán ra), bật tăng so với kết phiên hôm qua nhưng dưới mức 80 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống gần 75 USD/ounce và đang trên đà giảm gần 7% trong tuần, do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Cả hai bên đều duy trì việc phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình cho thấy rất ít tiến triển. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm 23/4 rằng ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ "bắn và tiêu diệt" các tàu rải thủy lôi trong eo biển. Trong khi đó, lực lượng Mỹ cũng đã lên tàu một siêu tàu chở dầu của Iran ở Ấn Độ Dương.

Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã được gia hạn vô thời hạn khi Washington chờ đợi một đề xuất chính thức mới từ Tehran, trong khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon cũng được gia hạn thêm ba tuần. Giá năng lượng tăng cao đã làm gia tăng rủi ro lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời.

Trên Kitco News , Ruchit Thakur - chuyên gia phân tích thị trường tại VT Markets, nhận định trong bối cảnh lợi suất thực vẫn ở mức cao nhưng tốc độ tăng đã chậm lại, điều này phần nào hỗ trợ giá bạc.

Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản mạnh mẽ đối với bạc từ các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như năng lượng mặt trời, điện tử và xe điện đang giúp kim loại này trở nên hấp dẫn hơn trong trung hạn.

Chuyên gia Ruchit Thakur cũng cho rằng tỷ lệ vàng/bạc hiện vẫn ở mức cao, cho thấy khả năng quay trở lại mức trung bình. Theo ông, trong giai đoạn cuối của chu kỳ kinh tế - khi tăng trưởng dần ổn định và giá vàng đi ngang - bạc thường có xu hướng tăng mạnh hơn. Do đó, kim loại này có thể ở vị thế thuận lợi hơn trong 6-12 tháng tới, với điều kiện kinh tế toàn cầu không suy yếu đáng kể.

Đồng quan điểm, Vandana Bharti, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại SMC Global Securities, nhận định bối cảnh địa chính trị hiện nay đang hỗ trợ bạc cả về yếu tố kỹ thuật lẫn cơ bản.

Theo bà, việc bạc được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp (năng lượng mặt trời, điện tử và công nghệ cao...) sẽ giúp kim loại này hưởng lợi khi thương mại và hoạt động sản xuất phục hồi trong môi trường địa chính trị tương đối ổn định.

Trên thị trường hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 5, mục tiêu của phe mua là đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tại đỉnh tháng 4, ở mức 83,25 USD. Ở chiều ngược lại, phe bán hướng tới mục tiêu kéo giá đóng cửa xuống dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh 70 USD.