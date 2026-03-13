Hyundai Stargazer mới lộ diện được khen là đẹp, có đủ khả năng để ‘gõ đầu’ Xpander, Veloz?

Những hình ảnh mới ghi lại chiếc Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp xuất hiện trên đường phố Việt Nam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe. Đây được cho là bản facelift của mẫu MPV cỡ nhỏ này, nhiều khả năng đang trong giai đoạn chạy thử trước khi ra mắt chính thức.

Theo các hình ảnh rò rỉ, chiếc Stargazer mới xuất hiện với lớp ngụy trang khá nhẹ, cho phép nhận diện nhiều chi tiết thiết kế mới ở phần đầu xe. Cản trước được làm lại theo phong cách hiện đại hơn, trong khi dải đèn LED ban ngày trải dài tạo điểm nhấn nổi bật. Thiết kế này gợi liên tưởng đến phong cách quen thuộc trên nhiều mẫu xe Hyundai gần đây.

So với phiên bản đang bán tại Việt Nam, phần đầu xe của Stargazer mới được đánh giá là mạnh mẽ và cân đối hơn. Cụm đèn chiếu sáng LED được bố trí cao hơn, kết hợp với dải đèn định vị dày và sắc nét hơn, tạo nên diện mạo khác biệt so với thiết kế từng gây nhiều tranh luận của thế hệ đầu tiên.

Không chỉ phần đầu, tổng thể thiết kế của Stargazer mới cũng được điều chỉnh theo hướng vuông vức hơn. Các đường nét thân xe trở nên rõ ràng và cứng cáp, mang lại cảm giác gần với phong cách SUV, dù vẫn giữ nền tảng của một mẫu MPV gia đình. Cách tiếp cận này được cho là nhằm tăng sức hấp dẫn với khách hàng Đông Nam Á – nơi các mẫu xe đa dụng đang cạnh tranh rất khốc liệt.

Một số nguồn tin cho rằng mẫu xe xuất hiện tại Việt Nam có thiết kế tương tự phiên bản Stargazer Cartenz từng ra mắt tại Indonesia vào năm 2025. Phiên bản này được Hyundai điều chỉnh lại ngoại hình theo hướng mạnh mẽ và hiện đại hơn, đồng thời nâng cấp thêm các công nghệ tiện nghi và an toàn.

Bên trong cabin, Stargazer mới được cho là sẽ có những nâng cấp đáng chú ý. Một số hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy xe có thể sử dụng cụm màn hình kép cho bảng đồng hồ và hệ thống giải trí, đồng thời bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến thuộc gói an toàn ADAS.

Về động cơ, mẫu MPV này vẫn có thể tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L Smartstream kết hợp hộp số vô cấp CVT, cấu hình đã quen thuộc trên phiên bản hiện hành.

Việc Stargazer liên tục được bắt gặp tại Việt Nam, từ khu vực kiểm định khí thải cho đến các tuyến đường thử, cho thấy quá trình chuẩn bị ra mắt đang bước vào giai đoạn cuối.

Hyundai Stargazer thế hệ hiện tại được nhiều người dùng khen là đầm, chắc và khoang hành khách trong nhóm rộng nhất phân khúc, nhưng thế hệ đầu tiên chưa có sự đột phá về doanh số bán ra trên thị trường, một phần cũng về kiểu dáng “phi thuyền” gây tranh cãi của chiếc xe này.

Hiện, chưa rõ mức giá của Stargazer phiên bản facelift, nhưng diện mạo mới thu hút là một điểm cộng để mẫu xe mới của Hyundai thi đấu với các đối thủ là Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz.