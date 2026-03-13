Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường gas loạn giá, chủ đại lý đứng ngồi không yên

13-03-2026 - 12:35 PM | Thị trường

Một số đại lý gas tại TPHCM than thở liên tục nhận báo giá mới từ nhà cung cấp chỉ trong 1 tuần khiến tình hình kinh doanh khó khăn

Chủ đại lý gas ở phường Bình Thạnh cho biết thông thường, mỗi tháng giá gas chỉ điều chỉnh một lần nhưng nay chỉnh liên tục. Các mức tăng như 10.000 đồng/bình, 30.000 đồng/bình, 57.000 đồng/bình,…

Dưới góc độ đại lý gas thì tình hình này sẽ khiến cho tương lai kinh doanh ngày càng khó khăn do khách hàng bỏ bếp gas sang dùng bếp điện.

Ngoài ra, giải pháp chiết trọng lượng gas 6 kg hay 8 kg vào vỏ bình 12 kg cũng là cơ hội cho gas giả, tiếp cận những nhóm khách hàng không có thông tin đầy đủ.

Do đó, các đại lý mong cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát gas lậu, gas giả ở thời điểm này để bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, phòng chống cháy nổ.

Tình hình Loạn giá gas tại TP HCM năm 2026: Khó khăn cho đại lý và khách hàng - Ảnh 2.

Bên trong một đại lý gas với số lượng bình gas ít hơn thường lệ

Một đại lý kinh doanh nhiều thương hiệu gas khác nhau nên tình trạng loạn giá gas khiến người kinh doanh đứng ngồi không yên.

Để giữ khách hàng, một số đại lý không tăng giá như hãng mà tăng ít lại để giữ khách do vẫn còn hàng tồn từ đầu tháng. Ví dụ, bình gas 6 kg chiết trong bình 12 kg được bán giá 290.000 đồng; bình 12 kg giá 490.000 đồng, mức giá này thấp hơn mức tối đa mà hãng thông báo.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 3 đến nay, các hãng đã có 3 lần tăng giá gas liên tục. Cụ thể, ngày 6-3, giá gas đã tăng 10.000 đồng/bình 12 kg, ngày 8-3 tăng tiếp 30.000 đồng/bình/12 kg.

Từ ngày 12-3, giá gas tiếp tục tăng khoảng 30.000 đồng/bình 12 kg đưa mức giá lên hơn 500.000 đồng/bình 12 kg.

Cùng với giá gas tăng cao là tình trạng khan hiếm hàng, đại lý nhận được số lượng hàng thấp hơn đơn đặt hàng và thấp hơn lượng nhập bình thường trước đó. Do đó, đại lý phải ưu tiên phục vụ khách hàng thân thiết. Có thời điểm, khách quen cũng không được giao gas kịp thời.

Theo An Na

Người lao động

