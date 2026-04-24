Quán phở Tổng thống Hàn Quốc ghé ăn có giá bao nhiêu tiền một bát?

Theo Dy Khoa | 24-04-2026 - 18:01 PM | Thị trường

Quán này nằm trên một phố ở Hà Nội.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã đến thưởng thức phở, cơm rang dưa bò tại một quán phở trên phố Đinh Liệt, Hà Nội.

Trao đổi với Dân trí, chủ quán phở Lý Quốc Sư ở số 40, phố Đinh Liệt, Hà Nội cho biết: "Đoàn gọi 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang dưa bò. Biết nhiều người Hàn Quốc không ăn được rau mùi, trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi chủ động chỉ sử dụng hành lá thái nhỏ".

Theo khảo sát giá của phóng viên trên trang đặt món Shopeefood vào sáng 24/4, các món và giá tương ứng theo thực đơn gồm: quẩy (2 cái) giá 15.000 đồng; phở chín giá 85.000 đồng; phở tái gầu giá 90.000 đồng; phở tái giá 80.000 đồng; phở tái chín giá 85.000 đồng; phở bắp lõi giá 100.000 đồng; và trứng trần giá 15.000 đồng.

Như vậy, giá món ăn đắt nhất tại quán ăn số 40, phố Đinh Liệt, Hà Nội là 100.000 đồng. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, trong nhiều trường hợp, giá trên Shopeefood thường cao hơn giá ăn trực tiếp tại cửa hàng, vì phải cộng thêm một số loại phí trả nền tảng. Ngoài ra, không phải quán nào cũng đưa hết thực đơn phục vụ trực tiếp lên bán trên Shopeefood.

Hồi năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân đã đến ăn sáng tại một cửa hàng phở trên phố Hoàng Minh Giám (Hà Nội). Khi đó, ông Nghiêm Xuân Tiến đại diện cửa hàng phở cho biết với Tuổi Trẻ: "Ngài Tổng thống và phu nhân đã ăn bát phở đặc biệt có giá 150.000đ, đây là một bát phở bò chín, được làm riêng bằng nguyên liệu đặc biệt của nhà hàng".

Ông Tiến cho biết: "Một tuần trước đây lực lượng an ninh đã đến khảo sát cửa hàng và từ sáng sớm nay lực lượng an ninh đã đến để kiểm tra thực phẩm lần cuối trước khi ngài Tổng thống dùng bữa".

Hiện nay, Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1 với Việt Nam; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD. Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án.

Trong 3 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

