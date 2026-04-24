Hyundai Staria Limousine ra mắt: Nội thất như khoang hạng nhất cho ‘chủ tịch’, bản điện chạy gần 390km/sạc

Hyundai tiếp tục mở rộng dải sản phẩm MPV khi chính thức giới thiệu phiên bản cao cấp nhất mang tên Staria Limousine. Không chỉ nâng cấp về tiện nghi, mẫu xe này còn đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt khi lần đầu có cả tùy chọn hybrid và thuần điện, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp đang ngày càng quan tâm tới yếu tố thân thiện môi trường.

Hyundai Staria Limousine với thiết kế hiện đại và khác biệt. Ảnh: KCB

Ở lần ra mắt này, Staria Limousine được định vị là phiên bản đầu bảng, tách biệt hoàn toàn với các biến thể chở khách hay thương mại trước đó. Xe có nhiều cấu hình gồm hybrid 6 chỗ, hybrid 9 chỗ và bản thuần điện 6 chỗ, cho thấy Hyundai muốn phủ rộng nhu cầu từ gia đình cao cấp đến dịch vụ đưa đón VIP.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Trong khi đó, bản thuần điện hướng tới trải nghiệm không phát thải, với phạm vi hoạt động khoảng 360 đến 387 km sau mỗi lần sạc, đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và các hành trình liên tỉnh cơ bản.

Lần đầu có tùy chọn hybrid và thuần điện trên dòng Staria. Ảnh: KCB

Về thiết kế, Staria Limousine vẫn giữ dáng hình đặc trưng của dòng Staria nhưng được tinh chỉnh theo hướng sang trọng hơn. Bản hybrid nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết chrome tối kết hợp điểm nhấn màu vàng, tạo cảm giác cao cấp. Ngược lại, bản thuần điện có phần đầu xe kín hoàn toàn, đi kèm các chi tiết tối giản nhằm cải thiện tính khí động học và nhấn mạnh yếu tố công nghệ.

Không gian nội thất là điểm nhấn lớn nhất của mẫu xe này. Hyundai biến khoang cabin thành một dạng phòng chờ di động với cấu hình ghế thương gia trên bản 6 chỗ. Hàng ghế sau có thể chỉnh điện đa hướng, ngả sâu, tích hợp massage và đỡ chân, mang lại trải nghiệm gần giống khoang hạng thương gia trên máy bay. Đi cùng đó là hệ thống màn hình kép 12,3 inch, kết nối thông minh, cập nhật phần mềm từ xa và nhiều tiện ích phục vụ cả giải trí lẫn công việc.

Khoang nội thất phong cách thương gia, tập trung trải nghiệm hành khách. Ảnh: KCB

Việc bổ sung phiên bản limousine điện hóa cũng giúp dòng Staria hoàn thiện danh mục sản phẩm, từ xe chở hàng, xe dịch vụ cho đến biến thể cao cấp. Đây là bước đi cho thấy Hyundai không còn xem Staria là một mẫu MPV thuần túy phục vụ số đông, mà đang dần nâng tầm để cạnh tranh trong phân khúc cao cấp, nơi các đối thủ như Kia Carnival đang hiện diện.

Tại thị trường Hàn Quốc, Staria Limousine có giá khởi điểm khoảng 59,8 triệu won cho bản hybrid 9 chỗ và có thể lên tới gần 88 triệu won với bản điện 6 chỗ. Mức giá này đặt mẫu xe vào nhóm MPV cao cấp, tiệm cận với nhiều lựa chọn hạng sang trên thị trường.