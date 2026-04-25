iPhone 17 Pro Max giảm giá mạnh, thấp nhất từ trước đến nay

Theo Khả Văn | 25-04-2026 - 07:40 AM

Sau hơn nửa năm chính thức khuynh đảo thị trường công nghệ, siêu phẩm iPhone 17 Pro Max đang ghi nhận đợt điều chỉnh giá với mức giảm sâu hàng triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Ghi nhận thực tế tại các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động hay FPT Shop, mức giá dành cho iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB hiện đang neo ở mức 37 triệu đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm trước đó. Đối với những người dùng có nhu cầu lưu trữ lớn hơn, phiên bản 512GB cũng ghi nhận mức giảm mạnh lên tới 1,5 triệu đồng, kéo giá thực tế xuống chỉ còn 43 triệu đồng. Thậm chí, nếu chịu khó săn tìm tại các đại lý có quy mô nhỏ hơn, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm thêm từ 100.000 đến 300.000 đồng tùy thuộc vào từng phiên bản màu sắc và dung lượng bộ nhớ.

Lý giải về động thái này, đại diện từ các hệ thống bán lẻ chia sẻ rằng việc điều chỉnh giá không trực tiếp xuất phát từ chính sách của Apple, mà chủ yếu do các đại lý chủ động cân đối lại bài toán cung cầu. Bước vào quý II - giai đoạn thường được xem là vùng trũng của thị trường di động, việc tung ra các chương trình ưu đãi giảm giá là chiến lược cần thiết để kích cầu mua sắm và duy trì doanh số ổn định.

Đáng chú ý, phiên bản 256GB tiếp tục là "chân ái" của đông đảo người dùng khi chiếm tới hơn 50% tổng doanh số của toàn bộ dòng iPhone 17. Sự chênh lệch mức giá khá lớn của các bản 1TB hay 2TB trong khi trải nghiệm thực tế không có quá nhiều khác biệt đã khiến bản 256GB trở thành điểm chạm hoàn hảo giữa nhu cầu lưu trữ và khả năng tài chính. Theo báo cáo của Counterpoint Research, iPhone 17 Pro Max chễm chệ ở vị trí điện thoại bán chạy nhất toàn cầu trong quý IV/2025 với 5% thị phần trên toàn cầu.

Sức hút bền bỉ của iPhone 17 Pro Max trên thị trường không chỉ đến từ ánh hào quang thương hiệu mà còn nằm ở hàng loạt nâng cấp đột phá về cả phần cứng lẫn trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn rực rỡ nhất phải kể đến sức mạnh "khủng long" từ thế hệ chip A19 Pro, không chỉ cân đẹp mọi tựa game đồ họa nặng mà còn giúp thiết bị xử lý thông minh, mượt mà và bảo mật hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, hệ thống nhiếp ảnh cũng có nâng cấp lớn với cảm biến 48MP cho toàn bộ cụm camera, kết hợp cùng ống kính zoom quang học được tinh chỉnh lại giúp bắt trọn mọi khoảnh khắc sắc nét dù ở khoảng cách rất xa. Khi kết hợp cùng thiết kế khung viền titan bền bỉ, mỏng nhẹ và một màn hình viền siêu mỏng tràn viền mãn nhãn, chiếc điện thoại này thực sự đã mang đến một trải nghiệm thị giác và cảm giác cầm nắm đẳng cấp, hoàn toàn xứng đáng với vị thế dẫn đầu trong phân khúc cao cấp.

Theo Khả Văn

