Người Trung Quốc kêu gọi nhau tích trữ số lượng lớn bao cao su

Làn sóng kêu gọi tích trữ bao cao su đang lan rộng tại Trung Quốc sau cảnh báo giá mặt hàng này có thể tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã kêu gọi nhau mua dự trữ số lượng lớn nhằm tránh chi phí tăng trong thời gian tới.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ thông báo của Karex Bhd – doanh nghiệp Malaysia được xem là một trong những nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới. Theo Reuters, công ty này dự kiến tăng giá sản phẩm từ 20% đến 30%, thậm chí cao hơn nếu gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục kéo dài do xung đột tại Iran.

Thông tin này nhanh chóng gây hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Hashtag liên quan đến “giá bao cao su tăng” đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên Weibo, cho thấy mức độ quan tâm lớn của người tiêu dùng. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng tác động của xung đột địa chính trị không chỉ dừng ở giá năng lượng hay thực phẩm mà đã lan tới các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu trong đời sống cá nhân.

Các bình luận trên mạng xã hội phản ánh tâm lý thực dụng của người tiêu dùng. Một số ý kiến cho rằng việc mua dự trữ là hợp lý vì chi phí bao cao su vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí nuôi con hoặc các rủi ro sức khỏe. Điều này cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm này ít co giãn theo giá, ngay cả khi giá tăng mạnh.

Bên cạnh yếu tố thị trường, chính sách trong nước cũng góp phần làm gia tăng lo ngại. Trung Quốc đã chấm dứt chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với các sản phẩm tránh thai từ đầu năm 2026, đồng thời áp thuế giá trị gia tăng 13% đối với bao cao su và thuốc tránh thai. Việc tăng thuế kết hợp với chi phí sản xuất toàn cầu tăng tạo ra áp lực kép lên giá bán lẻ.

Ở cấp độ toàn cầu, nguy cơ tăng giá bao cao su không chỉ xuất phát từ nhu cầu mà còn từ chi phí sản xuất. Theo Reuters, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung các nguyên liệu hóa dầu – yếu tố quan trọng trong sản xuất bao cao su như nitrile, chất bôi trơn và vật liệu đóng gói. Đồng thời, chi phí vận chuyển và logistics cũng tăng mạnh, làm gia tăng tổng chi phí sản xuất.

Karex hiện sản xuất hơn 5 tỷ bao cao su mỗi năm và cung ứng cho hơn 130 quốc gia, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Durex và Trojan. Với quy mô này, bất kỳ biến động nào từ doanh nghiệp đều có thể lan rộng ra thị trường toàn cầu, khiến nguy cơ tăng giá trở thành hiện tượng mang tính hệ thống chứ không chỉ cục bộ.

Đáng chú ý, làn sóng tích trữ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với tỷ lệ sinh giảm sâu và chính phủ đang triển khai nhiều chính sách khuyến sinh. Tuy nhiên, các phản ứng từ người tiêu dùng cho thấy việc tăng giá hoặc đánh thuế sản phẩm tránh thai khó có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng, bởi nhu cầu bảo vệ sức khỏe sinh sản vẫn được đặt lên hàng đầu.