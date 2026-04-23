Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty bao cao su lớn nhất thế giới tăng giá 20-30% vì chiến sự Iran

Phụng Tiên | 23-04-2026 - 10:57 AM | Doanh nghiệp

Theo Reuters, công ty Karex Bhd – nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới cho biết sẽ tăng giá bán từ 20–30% trong thời gian tới, trong bối cảnh xung đột tại Iran gây áp lực nghiêm trọng lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chi phí đầu vào tăng mạnh buộc công ty phải điều chỉnh giá. Các nguyên liệu liên quan đến hóa dầu như cao su tổng hợp, nitrile, chất bôi trơn và vật liệu đóng gói đều leo thang do gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Không chỉ vậy, chi phí logistics cũng tăng đáng kể. Thời gian vận chuyển hàng hóa sang các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu gần như tăng gấp đôi, khiến tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho trở nên rõ rệt hơn.

Trong khi nguồn cung bị siết chặt, nhu cầu toàn cầu lại có xu hướng gia tăng. Một phần nguyên nhân đến từ việc cắt giảm viện trợ quốc tế, đặc biệt từ Mỹ, khiến nguồn cung cho các chương trình y tế tại nhiều quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng.

Hiện Karex Bhd sản xuất hơn 5 tỷ sản phẩm mỗi năm, cung cấp cho nhiều thương hiệu và tổ chức y tế trên toàn cầu. Doanh nghiệp cho biết vẫn đảm bảo đủ nguyên liệu trong ngắn hạn, song cảnh báo áp lực chi phí và chuỗi cung ứng có thể tiếp tục kéo dài nếu căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên