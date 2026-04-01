Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung: Sẵn sàng nhập tối đa quota vàng, hé lộ "vũ khí" giữ biên lợi nhuận 20%

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.409 tỷ đồng. Các con số này tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt là 37% và 21% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026 ở mức 20%. Riêng với mức cổ tức 20% của năm 2025, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện tạm ứng 10% vào đầu năm và sẽ tiếp tục chi trả phần còn lại cho cổ đông trong thời gian tới.

Chiến lược phát triển hệ sinh thái

Tân Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công

Tại đại hội, tân Tổng giám đốc Phan Quốc Công đã có lần đầu tiên phát biểu trước cổ đông về định hướng chiến lược. Ông cho biết doanh nghiệp sẽ phát triển thành một hệ sinh thái bán lẻ đa lĩnh vực thay vì giới hạn trong mảng trang sức. Ông Công nhấn mạnh quan điểm PNJ không chỉ bán trang sức mà đang xây dựng một hệ sinh thái dựa trên công nghệ và con người.

Liên quan đến chiến lược này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung lưu ý công ty sẽ thực hiện mở rộng với sự cẩn trọng. Các mảng kinh doanh mới ngoài trang sức như dịch vụ tài chính hiện được triển khai theo mô hình thử nghiệm để đánh giá hiệu quả thực tế trước khi tăng quy mô. Đồng thời, PNJ cũng đang trong quá trình chọn lựa đơn vị tư vấn để cấu trúc lại nhóm công ty theo hướng tập đoàn nhằm gia tăng giá trị tổng thể.

Sẵn sàng nhận tối đa quota nhập khẩu vàng

Trong phần thảo luận, nguồn cung nguyên liệu là vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm giữa bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Trả lời về vấn đề năng lực nhập khẩu tối đa, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung khẳng định:

"Về năng lực nhập khẩu tối đa, nếu Ngân hàng Nhà nước cấp quota bao nhiêu, công ty sẽ nhập bấy nhiêu. Công suất sản xuất hiện tại của chúng tôi rất lớn, có thể đạt từ 3 tấn, 7 tấn, đến 10 tấn mỗi tháng. Do đó, sản lượng nhập khẩu phụ thuộc hoàn toàn vào hạn ngạch được cấp phép, còn PNJ không thiếu năng lực để hấp thụ".

Việc tiếp cận nguồn vàng nhập khẩu trực tiếp sẽ giúp công ty chủ động đầu vào và giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá trên thị trường nội địa.

Về mảng xuất khẩu, lãnh đạo PNJ thừa nhận Việt Nam đang gặp rào cản do chính sách không cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu từ năm 2011, dẫn đến giá các sản phẩm trang sức cao hơn thế giới. Tuy nhiên, PNJ vẫn duy trì xuất khẩu cho một số đối tác lớn ở Mỹ nhờ kỹ năng chế tác tinh xảo của đội ngũ nghệ nhân.﻿

Giải pháp duy trì biên lợi nhuận

Biên lợi nhuận cũng là nội dung được cổ đông chất vấn khi giá vàng liên tục thiết lập mặt bằng mới. Giải thích về cơ sở duy trì tỷ suất sinh lời trong năm 2025, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Trí Thông cho biết kết quả này có sự đóng góp lớn từ hoạt động tái chế. Nhờ công nghệ sản xuất và giá vàng tăng đã giúp PNJ tối ưu hóa chi phí nguyên liệu đầu vào, qua đó giữ được biên lợi nhuận gộp ổn định.

Bổ sung thêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung cho biết công ty tiếp tục mục tiêu duy trì biên lợi nhuận gộp từ 17% đến 20%. Để đạt mức này, PNJ tập trung vào khâu thiết kế, tạo ra các sản phẩm có trọng lượng nhẹ nhưng giữ được độ tinh xảo, đáp ứng khả năng chi trả của khách hàng trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng.

Kiện toàn nhân sự và chính sách ESOP

Bên cạnh các định hướng kinh doanh, đại hội đã tiến hành kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao. Cổ đông đã bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Phan Quốc Công và ông Mai Hữu Tín. Sự góp mặt của ông Mai Hữu Tín thay thế cho ông Lê Quang Phúc kết thúc nhiệm kỳ được kỳ vọng sẽ mang lại những góc nhìn mới cho việc quản trị chiến lược của doanh nghiệp.

Về chính sách nhân sự, đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2027 với tỷ lệ tối đa 1% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Chủ trương này gắn liền với điều kiện tỷ lệ tăng trưởng tổng lợi nhuận cổ đông phải cao hơn hoặc bằng 5% so với mức tăng của chỉ số VNIndex.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua việc phát hành gần 170,6 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 5.119 tỷ đồng, phục vụ cho các kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2026.