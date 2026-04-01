KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
Cập nhật BCTC quý 1/2026 sáng ngày 23/4: OCB lãi trước thuế vượt 1.200 tỷ đồng, FPT lãi hơn 2.800 tỷ, Hodeco tăng trưởng 343%

Ngọc Điệp | 23-04-2026 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn FPT (mã: FPT) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 23/4:

Ngân hàng Phương Đông (OCB) báo lãi trước thuế Quý 1/2026 đạt 1.224 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với mức 893 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tập đoàn FPT (mã: FPT) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu đạt 12.480 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.804 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.487 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4%, EPS (Earning Per Share) đạt 1.460 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 13,7% so với năm trước.

Hodeco (HDC) bùng nổ với lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 73 tỷ đồng, tăng trưởng tới 343% so với Quý 1/2025 (chỉ lãi 17 tỷ đồng).

Vosco ghi nhận sự trở lại tích cực khi báo lãi Quý 1 đạt 5 tỷ đồng, lội ngược dòng so với khoản lỗ 54 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Bà Rịa Rubber (BRR) ghi nhận quý kinh doanh hiệu quả với lợi nhuận đạt 20 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 127%.

CPC 1 Hà Nội (DTP) duy trì sự ổn định trong mảng dược phẩm với mức lãi 64 tỷ đồng, tăng trưởng 17%.

Nội Bài Catering (NCS) báo lãi 26 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Hà Giang Mining (HGM) lợi nhuận bốc hơi hơn một nửa (-58%), chỉ còn đạt 54 tỷ đồng.

Phốt pho Apatit (PAT) và Sochem (CSV) đồng loạt báo lãi sụt giảm lần lượt là 48% (lãi 50 tỷ) và 19% (lãi 57 tỷ).

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Viettel lần đầu lấn sân một lĩnh vực 'bom tấn' 6.000 tỷ đồng

Viettel lần đầu lấn sân một lĩnh vực 'bom tấn' 6.000 tỷ đồng Nổi bật

Ông Phạm Nhật Vượng: Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được

Ông Phạm Nhật Vượng: Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được Nổi bật

'Hòa Phát không nên hết nợ, vì thế thì ngân hàng hết việc' và loạt phát ngôn đáng chú ý của Chủ tịch Trần Đình Long

‘Hòa Phát không nên hết nợ, vì thế thì ngân hàng hết việc’ và loạt phát ngôn đáng chú ý của Chủ tịch Trần Đình Long

00:04 , 23/04/2026
Món tài sản "ngon nhất" của Bầu Đức

Món tài sản “ngon nhất” của Bầu Đức

00:01 , 23/04/2026
Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

21:57 , 22/04/2026
Vietnam Airlines ra mắt "Liên minh Xanh – Phát triển bền vững"

Vietnam Airlines ra mắt “Liên minh Xanh – Phát triển bền vững”

20:27 , 22/04/2026

